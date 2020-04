El boletín de hoy: Las nuevas ayudas económicas, la carrera por los tests y una serie recomendada por nuestro director

📃Las nuevas ayudas. El Consejo de Ministro aprobó este martes un decreto con más ayudas económicas para trabajadores y empresas para este momento difícil.



Esto es lo esencial: Ayudas a inquilinos. Hay disponibles microcréditos públicos de hasta 900 euros al mes para devolver hasta en 10 años sin intereses para personas vulnerables en sentido amplio (incluyendo personas paradas, afectadas por suspensión temporal de empleo y autónomas con ingresos reducidos). También hay fondos públicos para los inquilinos que no puedan hacer frente a pagos.

Hay disponibles microcréditos públicos de hasta 900 euros al mes para devolver hasta en 10 años sin intereses para personas vulnerables en sentido amplio (incluyendo personas paradas, afectadas por suspensión temporal de empleo y autónomas con ingresos reducidos). También hay fondos públicos para los inquilinos que no puedan hacer frente a pagos. Extensión de los contratos. Los que terminen ahora se extienden seis meses más. Es decir, no habrá subidas del alquiler.

Los que terminen ahora se extienden seis meses más. Es decir, no habrá subidas del alquiler. No desahucios. Se suspenden los desahucios por impago.

Se suspenden los desahucios por impago. Ayuda a propietarios. Los pequeños propietarios cobrarán íntegramente la renta. Los que tengan 10 inmuebles o más o los fondos tendrán dos opciones si hay problemas con el pago de alquiler: aceptar una rebaja del 50% o aplazar la deuda durante tres años.

Los pequeños propietarios cobrarán íntegramente la renta. Los que tengan 10 inmuebles o más o los fondos tendrán dos opciones si hay problemas con el pago de alquiler: aceptar una rebaja del 50% o aplazar la deuda durante tres años. Moratoria de hipotecas. Tanto para residentes en apuros como para propietarios que no reciban renta o autónomos que tengan alquilados locales. Así se pide.

Tanto para residentes en apuros como para propietarios que no reciban renta o autónomos que tengan alquilados locales. Así se pide. Garantía del suministro para todos. No se podrá suspender el suministro de luz, agua y gas en la vivienda habitual de ninguna persona, pertenezca o no a un grupo vulnerable.

No se podrá suspender el suministro de luz, agua y gas en la vivienda habitual de ninguna persona, pertenezca o no a un grupo vulnerable. Ayuda para empleadas del hogar. Es para quienes hayan visto reducidos sus ingresos y consiste en el 70% de la base de cotización. Es sólo para quienes se hayan dado de alta en la Seguridad Social.

Es para quienes hayan visto reducidos sus ingresos y consiste en el 70% de la base de cotización. Es sólo para quienes se hayan dado de alta en la Seguridad Social. Autónomos y pymes. Pueden aplazar el pago mensual de la cotización seis meses. Si tienen otras deudas, también las pueden aplazar sin intereses hasta el 30 de junio.

Pueden aplazar el pago mensual de la cotización seis meses. Si tienen otras deudas, también las pueden aplazar sin intereses hasta el 30 de junio. Subsidio para trabajadores temporales. Para quienes se hayan quedado sin trabajo después de un contrato temporal de al menos dos meses y no tengan derecho a la prestación de paro. Consiste en 430 euros mensuales.

Para quienes se hayan quedado sin trabajo después de un contrato temporal de al menos dos meses y no tengan derecho a la prestación de paro. Consiste en 430 euros mensuales. Devoluciones. Los consumidores tienen derecho a devolución o compensación de otro tipo por viajes, guarderías, cuotas de gimnasio u otros servicios que no se puedan utilizar por la cuarentena.

👉 Una idea interesante. ¿Y si hubiera una renta básica temporal de emergencia que recibiéramos todos y luego se ajustara en la declaración de la renta según los ingresos? Por ejemplo, un cheque de 1.000 euros al mes, que luego se devolviera al fisco si la persona tiene más ingresos. Esta idea de un profesor de Economía de Harvard, Greg Mankiw, la defiende Toni Roldán, ex diputado de Ciudadanos y economista, en un artículo en El País. Esto ahorraría burocracia en un momento clave y ayudaría a que las personas más vulnerables y que tienen menos acceso a la información se beneficiaran de este subsidio de manera automática. "Es muy difícil encontrar una ayuda perfecta. En este caso el valor de la inmediatez y la simplicidad es enorme", escribe Roldán, que era crítico con la renta básica universal, pero cree que la situación ahora requiere considerarla.



📊La tendencia. El aislamiento sigue funcionando y el crecimiento de casos detectados y personas fallecidas es más lento. Este martes se notó un aumento algo mayor de casos en Madrid y Cataluña, pero, según Sanidad, puede deberse al retraso de la notificación durante el fin de semana y que se suele acumular los martes.



Los datos que tenemos son incompletos en parte por los retrasos en la notificación y en parte por los distintos criterios que utilizan las comunidades autónomas. Esto está sucediendo en muchos países, pero los datos nos sirven para entender las tendencias. El número de muertos es la constante más triste y más fiable. Aquí lo explican Laura Galup y Raúl Sánchez, que se pelean con los datos todos los días.



📝 Consejos para periodistas (y no). Dos expertos en salud pública de la Universidad de Oxford dan consejos sobre la gestión de la información. Son muy útiles para periodistas, pero también para cualquiera, ahora que todos tenemos el poder de emisión y difusión en WhatsApp y otras redes. Por ejemplo: ten cuidado con tus afirmaciones, inspira confianza sin dejar de ser crítico y los mensajes de salud pública deben llegar lejos. Aquí el artículo del Reuters Institute de la Universidad (en español).



💪🏼 Algo bueno. Uno de los pasos esenciales para salir de ésta es tener más tests y que sean más rápidos y eficaces. Se necesitan tests de dos tipos: para detectar la presencia del virus y para identificar a las personas que tienen inmunidad porque ya lo han pasado.



En esta carrera por perfeccionarlos, un grupo de investigadores de Maine y un laboratorio de Chicago han fabricado un test para detectar la presencia del virus que da resultados en cinco minutos (si es positivo) y en 13 (si es negativo). Tienen experiencia en tests rápidos para la gripe. El nuevo test tiene la aprobación de las autoridades de Estados Unidos y la producción masiva empezará la próxima semana. Aquí la noticia del periódico local, el Portland Press Herald (en inglés).