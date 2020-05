El boletín del coronavirus: cuántos se han contagiado, voluntarios para infectarse para probar la vacuna y un corto de Spike Lee

Nuestra pieza de preguntas y respuestas recoge las dudas básicas. No tenemos respuesta para todo, pero reunimos lo que está más claro y tiene sustento con la información de las instituciones relevantes.



😷 Nuestra médica Esther Samperexplica con la ayuda de la ilustradora Julia Cejas los tipos de mascarillas y para qué sirven.



Y ya que tenemos que aprender a vivir con mascarilla, unos trucos para que no se empañen las gafas en este vídeo de Jordi Sabaté en Consumo Claro. El más sencillo que da Jordi es abanicarse. Aunque el más importante es ajustar bien la mascarilla.



Aquí también las guías de otros medios e instituciones. Todas se parecen, pero alguna puede responder a alguna pregunta que no tengamos recogida en nuestra pieza.