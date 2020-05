Rescatar a las aerolíneas y el dinero de las vacaciones de los ciudadanos: la cuadratura del círculo que persigue la UE

"¿Por qué la Comisión Europea parece tener más interés en que las aerolíneas sean rescatadas con dinero público y ha facilitado que así sea desde el primer día de la crisis que en que los ciudadanos reciban su dinero de los vuelos y viajes cancelados?" La pregunta lleva haciéndola varios días seguidos David Carretta, corresponsal en Bruselas de Radio Radicale. Y ha logrado respuestas poco convincentes, por lo que seguirá haciéndola en los próximos días, probablemente.

Este miércoles la Comisión Europea ha presentado su paquete de movilidad y de apertura de la temporada turística, sin ninguna fecha para el comienzo del verano, eso sí.

Pero ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a exigir que les devuelva el dinero cuando una compañía aérea o una empresa turística ha cancelado un viaje por la crisis del coronavirus.

El problema es que las empresas prefieren dar bonos. Y, en hasta 12 países, según fuentes comunitarias, los Gobiernos han permitido que así sea, que sólo se den vales canjeables. Es más, hasta 15 países, incluido España, han pedido a las instituciones europeas que suspendan ese derecho de los consumidores para que no sea obligatorio devolver el dinero.

¿Y qué decisiones reales ha tomado Bruselas? La primera, desde el principio de la crisis, es activar un Marco Temporal de Ayuda de Estado para permitir la barra libre para que los gobiernos rescaten a sus empresas. Así, Alemania está acudiendo en auxilio de Lufthansa; como Francia, de Air France, y Holanda, de KLM, por ejemplo. Y lo están haciendo con dinero público, con el dinero del mismo contribuyente que ha comprado un viaje para las vacaciones que se la ha cancelado y que en algunos países no está consiguiendo que se le sea devuelto en metálico, algo a lo que tiene derecho.

Sin embargo, ante eso, de momento, la Comisión Europea, no está tomando decisiones ejecutivas, no está activando ningún procedimiento de infracción contra países que no están haciendo nada por impedir la violación de los derechos de los consumidores.

Hasta tal punto es así, que el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar este miércoles una carta a cada uno de los 27 países recordándoles que los consumidores tienen derecho a recibir la devolución en efectivo, si bien apoya que los vales sean atractivos para que puedan ser una opción preferente que aligere los desembolsos de las aerolíneas. Y ha sugerido que los Estados avalen los cupones, en caso de que las aerolíneas pudieran quebrar antes de su canje.

Y la confusión ha surgido cuando la vicepresidenta de Competencia, Margarethe Vestager, ha interpretado que esas cartas eran el primer paso del procedimiento de infracción. Sin embargo, la comisaria de Transportes, Adina Valean, la ha desmentido, y ha dicho que, simplemente, es una comunicación informativa. Y que el procedimiento de infracción llegaría después. Eso sí, ha dicho que, de llegar, será "pronto".

Indeed. It was my misunderstanding about the status of the letter going out today. I am sorry that I caused confusion.