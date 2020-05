El Gobierno valenciano pide el paso de los 14 departamentos de salud restantes a la fase 1, pero con restricciones

Si el Gobierno acepta, en toda la Comunitat Valenciana no se podrán realizar actos y espectáculos al aire libre de hasta 200 personas y en un departamento de salud que no se ha querido detallar no se podrán hacer reuniones entre amigos y familiares de hasta 10 personas; Sanidad ha incrementado un 21,5% los PCR