Guía para seguir la pista a las novedades culturales de 2022

Echar la vista atrás, hacia todas las propuestas culturales que deja un año, es una tarea complicada. Las listas tienen un componente crítico que las hace personales y a veces injustas por los olvidos y los descartes. En cambio, las proyecciones son más interesantes. Como un papel en blanco donde se despliegan todas las posibilidades del año: no sabemos si acudiremos, como a las visitas al dentista, pero por si acaso las marcamos en la agenda.

Esta guía pretende ser solo eso, una ayuda para empaparse de las primeras citas, lanzamientos, estrenos y publicaciones de 2022. De forma inevitable faltarán cosas, por una cuestión de espacio y de percepción. Por eso, esta es una lista viva que puede seguir completándose en los comentarios. ¿Qué esperas tú con más ganas?

Libros y efemérides

Si observamos la producción editorial como un relato en el que se cuentan cosas, sin tener muy claro el desenlace, podríamos decir que la mayor parte de sus personajes están muertos, pues un importante grueso del mercado se basa en el recurso de las efemérides. No son pocas las de 2022, empezando por el año Saramago con el centenario de su nacimiento, donde se relanzará toda su biblioteca y se publicará una biografía.

El centenario de la muerte de Marcel Proust nos traerá diferentes ediciones de sus obras y, como novedad, la publicación del manuscrito que dio origen a En busca del tiempo perdido. Los cien años de la publicación del Ulises de James Joyce lanzará en las redes la provocación del reto de su lectura (o no), en cualquier caso, será una nueva ocasión para abordarlo. La ocasión que merece la pena aprovechar es la de entregarse a la lectura apasionada de Alejandra Pizarnik en los 50 años de su fallecimiento, tanto de su obra como de su vida, de las que nos hablarán las argentinas Cristina Piña y Patricia Venti en Biografía de un mito, escrita tras el hallazgo de unos documentos inéditos.

Otro grupo de personajes, los que crean el giro de la trama, lo inesperado, son las voces nuevas, las apuestas de la literatura local, desgraciadamente siempre escasa. La narrativa española traerá valores seguros, con los nuevos libros de Bernardo Atxaga, Mercedes Cebrián, Natalia Carrero o Luis Mateo Díez. Entre las voces más jóvenes, del debut del guionista Fernando Navarro, Álvaro Ceballos o una nueva novela del editor de Lengua de Trapo, Manuel Guedán.

La Feria del Libro regresa a su fecha habitual en 2022, en mayo, y esta vez bajo la batuta de Eva Orúe, la primera mujer en dirigirla en 80 años. En esta entrevista, la editora desveló su intención de atraer a grandes marcas patrocinadoras y llevarlo más allá de El Retiro. Un mes antes, el 23 de abril, se celebrará Sant Jordi en Catalunya. Esperamos que deje rosas e instantáneas tan especiales como las de 2021.

En cuanto a los lanzamientos, las editoriales ya han sacado la artillería de los primeros trimestres del año. Reservoir Books publicará el 27 de enero el nuevo libro de Roberto Saviano en formato de novela gráfica, Todavía estoy vivo. El reportero que desveló los mecanismos de la mafia italiana en Gomorra, regresa para contar lo que vino después: miedo, amenazas y clandestinidad. "No es cierto que de la batalla o vuelves vivo o no vuelves; en caso de que vuelvas, volverás herido". También Isabel Allende regresa en Plaza y Janés con Violeta, que abarca desde la gripe española hasta la COVID-19. Sale el 25 de enero. El Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk traerá una nueva novela en marzo, con temática de pandemias pasadas. Los argentinos César Aira, Rodrigo Fresán y Mariana Sández también tienen novedades preparadas para enviar a imprenta.

La historiadora Mary Beard, quien pasó por España recientemente, siguiendo la estela de su obra en la que analiza el poder en la época clásica, publicará en marzo un nuevo ensayo: La risa en la Antigua Roma.

Temas de Hoy, una de las editoriales que mejor toman el pulso a la actualidad, traerá en marzo el fenómeno de ventas de Emily Ratajkowski, Mi cuerpo. Un ensayo sobre la mercantilización de su imagen y su impacto en la salud mental de la propia actriz y de la sociedad en conjunto. En Capitán Swing encontramos ensayos interesantes: Antifascistas, donde el periodista Miquel Ramos entrevista a colectivos que combatieron a la extrema derecha en los 90; y Sedados, una intervención sobre cómo el capitalismo moderno creó la actual crisis de salud mental. Verán la luz en febrero y marzo, respectivamente.

Por último, dos escritoras jóvenes y españolas vuelven al mercado editorial. La estupenda ilustradora María Hesse, responsable de los tomos sobre David Bowie y Frida Khalo, publica un libro sobre Malas mujeres en defensa de aquellas femme fatales creadas por los hombres desde Eva en el Edén o Pandora en la mitología griega hasta Yoko Ono. En El comensal, publicado por Penguin Random House, Gabriela Ybarra trata de comprender su relación con la muerte y la familia a través del análisis de dos sucesos: el asesinato de su abuelo por ETA y el fallecimiento de su madre.

En el mundo del cómic, Astiberri abrirá el año con la historia infernal de una adolescente cuya vida cambia cuando descubre a las Pussy Riot: Becky Riot, de Mariano Pardo, saldrá el 20 de enero. Norma comenzará la publicación de El departamento de la verdad, del premiado guionista James Tynion IV sobre el mundo de las conspiraciones y una nueva obra del español Víctor Santos, Against Hope, con la venganza como temática.

Películas

La tarea de hablar de la cartelera podría no acabar nunca. Y lo ideal sería conocer esos estrenos modestos que brillan a pesar de quedar eclipsados por los taquillazos; como las fantásticas Espíritu sagrado y Titane del anterior. Por desgracia es difícil dar con ellos a estas alturas del año, así que hay que empezar por los lanzamientos más obvios, pero no por ello menos esperados.

Paul Thomas Anderson regresa con Licorize Pizza, una oda a la nostalgia y la juventud, después de su última El hilo invisible. En España aterriza el 11 de febrero, pero en EE.UU. la crítica ya la ha recibido con aplausos. Otro que regresa, pero esta vez con menos margen desde su West Side Story, es Steven Spielberg. El neoyorquino prepara para final de año The Fabelmans, la historia de su familia que solo se atrevió a realizar tras la muerte de su madre.

A otro director que tendremos por partida doble es a Guillermo del Toro, que estrena su adaptación animada de Pinocho en Netflix (con fecha por confirmar) y El callejón de las almas perdidas, destacada en EE.UU. como una de las mejores películas recientes. Llegará a España el 21 de enero.

En las primeras semanas de enero llegan El método Williams, donde Will Smith se mete en la piel del padre y entrenador de las dos hermanas más extraordinarias de la historia del tenis, y Los renglones torcidos de dios, la adaptación de la novela de Torcuato Luca de Tena a manos del español Oriol Paulo y protagonizada por Barbara Lennie.

En abril, Álex de la Iglesia estrena la demorada Veneciafrenia, en la que los hartos habitantes de la bella ciudad italiana se organizan contra los turistas. En este mismo mes tiene lugar un acontecimiento cinematográfico: The Unbearable Weight of Massive Talent, donde Nicolas Cage rueda el meme definitivo sobre Nicolas Cage.

La nueva y oscura The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, llegará a las salas el 25 de marzo. Marvel ha cerrado el año por todo lo alto con SpiderMan: No Way Home, pero ya tiene varios estrenos en la cartera para 2022. Uno de ellos es, precisamente, la nueva entrega del hombre araña animado, Miles Morales, y uno de los más queridos de la franquicia. SpiderMan: Across the Spider-Verse se estrenará en España en octubre de 2022. Las otras dos animaciones que más atención han recibido vienen patrocinadas por Pixar: Red (11 de marzo) y Lightyear (17 de junio).

Por último, dos grandes películas feministas. El acontecimiento, la emocionante ganadora francesa del festival de Venecia sobre el aborto podrá disfrutarse en salas en marzo. Por su parte, She Said es la dramatización del acontecimiento periodístico que cambió la historia en 2016: el #MeToo. Carey Mulligan (Una joven prometedora) y Zoe Kazan se transforman en las reporteras del New York Times que desvelaron las primeras tramas de acoso. Se estrenará en noviembre de 2022. Otro de los títulos más esperados, con estreno en abril es la epopeya vikinga The Northman, con un elenco que congela el aliento: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Defoe o Björk, dirigidos por Robert Eggers (El faro, la bruja) y escrita por el propio Eggers junto al poeta islandés Sjón.

Y no son películas, pero la nueva temporada de Stranger Things y la serie de El señor de los anillos, cuyo primer episodio está rodado por J.A. Bayona, no pueden faltar en el repaso. El universo Star Wars tiene reservadas grandes alegrías ahondando en personajes secundarios. La más esperada es la tercera temporada de The Mandalorian cuyo estreno aún sin confirmar se preveé para fin de año; episodios semanales de El libro de Boba Fett, lanzada a Disney+ en el último suspiro de 2021; la serie sobre Obi-Wan Kenobi; las dos que tienen como protagonista a Cassian Andor (interpretado Diego Luna) y a Lando Carlissian (interpretado por Donald Glover) respectivamente, así como la segunda temporada de la serie de animación La remesa mala.

El resto estrenos televisivos estarán recogidos en profundidad en el portal especializado Vertele.

Conciertos, festivales y nueva música

En cuanto a conciertos, a 2022 le espera un monumental atasco por las cancelaciones de estos dos años y las fechas aplazadas. Aún así, el calendario marca grandes citas como las de Alicia Keys (julio), Simón y Garfunkel (febrero), Van Morrison (marzo), Evanescence (abril), Joe Satriani (mayo), Kiss (julio), Michael Kiwanuka (septiembre), Estopa (septiembre) y, por supuesto, Serrat (diciembre). También Iggy Pop actuará ¡en el Teatro Real!

Hablando ahora de lanzamientos: después de cuatro años desde Boarding house reach, Jack White regresa con dos álbumes en solitario Fear Of The Dawn (abril) y Entering Heaven Alive (junio). Otros que no habían dado señales de vida desde 2018 son los Arctic Monkeys, que han anunciado que tienen "un álbum prácticamente listo" para lanzar a lo largo de 2022. Hay que apuntarse también el regreso de Alt-J, Metronomy y Gorillaz.

El 4 de marzo verá la luz Multitude, el nuevo disco de Stromae. En su caso han sido ocho los años que han pasado desde su último trabajo, por lo que los seguidores del artista belga están más que expectantes. Lo nuevo de los británicos Years and Years llegará el mismo 7 de enero, y su single, Starstruck, ya acumula cinco millones y medio de reproducciones en YouTube.

En cuanto al talento español, destaca el lanzamiento del disco de Amaia, la voz dulce y alma rockera que ya no tiene ni rastro de Operación Triunfo. De él solo conocemos su primer sencillo, Quiero pero no, grabado con el productor Alizzz, y que su nuevo tema se llama Yamaguchi, como su parque favorito de Pamplona. También Manolo García y Nacho Vegas han anunciado disco y gira por España. Por último, Motomami.

Rosalía lanzará en 2022 su nuevo álbum, del que parece haber dado muchas pistas, pero en el fondo se sabe muy poco. Incluirá La Fama, la bachata que canta junto a The Weeknd y al menos 16 temas más. Durante estos meses ha compartido instantáneas del rodaje de algunos videoclips y sesiones de fotos, pero ni siquiera ha desvelado la fecha de publicación.

2022 es sin duda el año del regreso de los macrofestivales, cancelados durante dos temporadas. El Primavera Sound se celebrará en varias ciudades del mundo (Barcelona, Porto, Los Angeles, Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires), con entradas ya agotadas para la cita catalana de junio y nombres como Massive Attack, Beck, Nicke Cave & The Bad Seeds, o Theyler, The Creator como cabezas de cartel. Eso será en junio, mientras que en julio, un más modesto Festival Internacional de Benicàssim tiene los abonos a la venta con Kasabian y Justice como cabezas.

Arte y exposiciones

2022 intentará, una vez más, ser el futuro. Vaticinamos que, como cada año, es probable que no lo consiga y el pasado siga siendo más moderno que el futuro. La alucinante obra del cineasta y arquitecto especulativo Liam Young se mostrará en Fundación Telefónica (Madrid) en primavera, reflexionando sobre un futuro posible donde el planeta colapsa y la tecnología intenta remediarlo, con poco éxito.

Los museos nacionales no irán muy sobrados de presupuesto, a excepción del Thyssen, que cuenta con una subida de 11 millones frente a los cuatro del Reina Sofía orientados a la adquisición de obra, y los 7 del Prado hacia infraestructuras. El Reina Sofía le seguirá sacando brillo a su nuevo itinerario, donde hay mucho que contar y mucha obra nueva por ver, y apostará por el arte gráfico de los siglos XX y XXI, con dos grandes exposiciones: De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett y Giro gráfico: como en el muro la hiedra.

En esa misma línea gráfica y poniendo el foco en el pop, la exposición del creador de carteles de psicodelia Víctor Moscoso que ha pasado por A Coruña y León, llegará al asturiano Niemeyer, así como también en el vigésimo aniversario del compositor y cantante Carlos Berlanga, la muestra El eterno retorno, con sus pinturas y dibujos, comisariada por Pablo Sycet.

La gran inversión del Museo del Prado irá a parar a su ampliación. La comisión que prepara el Año Picasso en 2023 seguirá trabajando a lo largo del año y se esperan los anuncios sobre qué aportará España a la conmemoración del pintor malagueño.

La Dama de Elche debería hacer un viaje de retorno a Alicante para conmemorar los 125 años de su descubrimiento. La estancia debería ser temporal. Pero a día de hoy, ni se confirma ni se desmiente.

Burgos continuará celebrando los 800 años de su catedral con la incógnita de si podrá o no sustituir las puertas de madera por las nuevas que ha creado Antonio López y que ya están en proceso de fundición. Aunque el proceso sigue adelante, la oficina española de Icomos, el organismo que asesora a la Unesco en esta materia, no lo ve con buenos ojos.

Videojuegos

Uno de los sectores que ha salido más fortalecido de la pandemia es el de los videojuegos. Sin embargo, se había guardado varios ases en la manga para 2022. Empezando por The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, el lanzamiento más importante para Nintendo Switch. Además de desarrollarse en un mundo abierto, como la anterior entrega, en esta Link contará con nuevas habilidades y desarrollará parte de la acción en los cielos.

El siguiente título más esperado es Elden Ring, desarrollado por FromSoftware e ideado por Hidetaka Miyazaki. Su creador reconoció que George R.R. Martin, autor de Juego de Tronos, participó en el desarrollo del guion y de los mitos, que recuerdan a El señor de los anillos. El 18 de febrero se lanza Horizon Forbidden West, la continuación de Horizon Zero Down, donde vuelve la heroína Aloy a aventurarse en las tierras del oeste.

Y para terminar, un poco de magia. Hogwarts Legacy no llegará hasta la segunda mitad de 2022, pero sus tráilers ya lo sitúan entre lo más esperado del año. En este universo abierto inspirado en el mundo de Harry Potter se lucharán contra las artes oscuras y se permitirá crear personajes transgénero. En Forspoken, el juego de rol creado específicamente para PlayStation 5, la protagonista deberá explorar un mundo repleto de naturaleza y grandes monstruos valiéndose de su brazalete mágico.