Emilio Lledó rechazó la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid por el escándalo del máster de Cifuentes

El filósofo sevillano Emilio Lledó rechazó ser galardonado con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, que se entregará el próximo Dos de Mayo, debido al escándalo del máster de Cifuentes, según publica este sábado El País. Recibirán las distinciones el escritor y periodista Alfonso Ussía y el campeón de motociclismo Ángel Nieto a título póstumo.

Según explica este periódico, Lledó recibió la llamada de la Consejería de Cultura para ofrecerle la medalla de Oro cuando todavía no había dimitido la presidenta madrileña. "Me hacía ilusión, pero, dadas las circunstancias, no podía aceptarla, no me apetecía mucho", ha relatado el filósofo a El País. Finalmente, el Consejo de Gobierno aprobó las distinciones de Ussía y Nieto.

Emilio Lledó Íñigo (Sevilla, 5 de noviembre de 1927), premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2015, se licenció en Filosofía en la Universidad de Madrid (1952) y estudió tres años en la Universidad de Heidelberg (Alemania) con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. En 1955 regresó a la Universidad de Madrid, como profesor ayudante, y se doctoró en 1956. Un año después, regresó a la Universidad de Heidelberg como lector de español y en 1964 obtuvo la cátedra de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos en la Universidad de La Laguna (Tenerife).

En 1967 se trasladó a la de Barcelona como catedrático de Historia de la Filosofía. En 1978 ingresó en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid como catedrático de Filosofía, donde permaneció hasta su jubilación. Miembro vitalicio del Instituto para Estudios Avanzados de Berlín (1988), fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1993, ocupando el sillón 'l' y desempeñando, entre 1998 y 2006, el cargo de académico bibliotecario. También fue presidente del comité de expertos que elaboró el Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado (2005).

Miembro del Instituto Internacional de Filosofía, Lledó posee la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y es doctor honoris causa por las universidades de La Laguna, de las Islas Baleares y de Lleida. Nombrado en 2003 Hijo Predilecto de Andalucía, ha sido galardonado con el 'Premio Alexander von Humboldt' (Alemania, 1990), el 'Internacional Menéndez Pelayo' (2004), el 'Fernando Lázaro Carreter' (2007), el 'María Zambrano de la Junta de Andalucía' (2008), el 'Giner de los Ríos de Sevilla' (2013), el 'José Luis Sampedro del Festival Getafe Negro' (2014), el 'Antonio de Sancha de la Asociación de Editores de Madrid' (2014), el 'Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña de la Academia Mexicana de la Lengua' (2014) y el 'Premio Nacional de las Letras Españolas' (2014), entre otros.