Harvey Weinstein, declarado culpable en el juicio por violación que encendió la chispa del 'MeToo'

El productor Harvey Weinstein ha sido declarado culpable por dos cargos, incluido uno por violación, en el proceso abierto contra él en Nueva York y que encendió la chispa del movimiento 'MeToo'. Weinstein estaba acusado por la Fiscalía de Nueva York de cinco delitos sexuales.

El magnate ha sido declarado culpable de violación en tercer grado, que no requiere uso de la fuerza. Por otro lado, Weinstein ha sido absuelto de la acusación más grave, agresión sexual depredadora, que está castigado con una pena máxima de cadena perpetua.

Se acusaba al productor de haber violado a la actriz Jessica Mann en 2013 y de haber forzado a tener un acto sexual a la ayudante de producción Miriam Haleyi en 2006. Además, el pasado mes de enero, la Fiscalía del condado de Los Ángeles le acusó también de haber violado presuntamente a una mujer y haber agredido sexualmente a otra, acusación que se produjo el mismo día que arrancó su juicio en la corte suprema de Nueva York entre protestas feministas.

El proceso en sí ha durado más de seis de semanas. El jurado llevaba deliberando desde el pasado martes 18 de febrero, y llevaban cinco jornadas maratonianas en las que habían requerido, en numerosas ocasiones, de información y asesoramiento sobre los cargos y las pruebas relacionadas con las denunciantes.

Cronología del juicio que cambió Hollywood

Han pasado más de dos años desde que su nombre ocupara titulares por algo más que por su trabajo como productor. En octubre de 2017 el periódico The New York Times y la revista The New Yorker publicaban artículos que destapaban múltiples acusaciones de acoso sexual contra el todopoderoso Harvey Weinstein por parte de actrices y empleadas.

También en octubre de aquel año, la directora y actriz Asia Argento contaba en The New Yorker que Weinstein la había violado en 1997. Y nombres como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Rosanna Arquette se sumaron a las voces de mujeres que denunciaban los abusos de Weinstein. Poco después, además, la Academia de Hollywood, votaba para expulsarle oficialmente, a pesar de que sus cintas han ganado varias decenas de estatuillas.

En mayo de 2018, Weinstein compareció ante un juez en una corte de Manhattan tras entregarse a las autoridades en una comisaría de Nueva York. Ese mismo mes, la Fiscalía de Nueva York acusó a Weinstein de violación en primer y tercer grado contra una mujer no identificada en 2013, así como de obligar a Lucia Evans a practicarle sexo oral en 2004, acusaciones desestimadas en octubre de ese mismo año.

En enero de 2019, el productor despidió a su abogado hasta el momento, Ben Brafman. Acto seguido contrató a dos nuevos defensores que poco después también despidió, hasta dar con su actual defensora, la abogada de Chicago Donna Rotunno.

En agosto de ese año, la Fiscalía presentó nuevos cargos que provocarían la participación de la actriz Annabella Sciorra en el juicio como testigo. La actriz afirmaba que Weinstein la había violado entre 1993 y 1994, y su testimonio resultaría clave para dilucidar el cargo de "agresión sexual depredadora", que de acuerdo con la ley de Nueva York se podría imputar a alguien con múltiples delitos sexuales efectuados durante un periodo determinado de tiempo.

Tras eso, en diciembre de 2019, Harvey Weinstein pactó un preacuerdo de 25 millones de dólares con las más de 30 actrices y exempleadas de su estudio que le acusaban de acoso sexual y violación. El trato, adelantado por The New York Times, no incluiría un reconocimiento de mal comportamiento por parte de Weinstein. Una semana después, de hecho, el propio Weinstein se reivindicaba a sí mismo como "pionero" en apoyar a las mujeres en el cine.