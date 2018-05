Lucha, sexo y libertad de expresión en QDoc, el único festival LGBTQ de EE.UU.

El Festival QDoc, el único certamen en Estados Unidos sobre el colectivo LGBTQ, muestra desde hoy en Portland documentales que abordan la lucha de esta comunidad por alcanzar el reconocimiento, los conflictos internos por su sexualidad y la necesidad de afianzar su libertad de expresión.

El festival, que se celebrará hasta el 20 de mayo, se inaugura con el estreno mundial del documental "50 years of fabulous", que cuenta la historia de "Imperial Council", la organización benéfica del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y transgénero más antigua del mundo.

QDoc incluye en su programación de documentales de 2017 y 2018 a la película brasileña "El travesti Bixa", que ganó el premio Teddy al mejor documental 2018 en el Festival de cine de Berlín.

La película de los directores Claudia Priscilla & Kiko Goifman se acerca a la figura de Linn da Quebrada, una mujer transexual de color de las fabelas de São Paulo.

Destaca entre los títulos americanos "Antonio López 1970: Sex Fashion & Disco", documental dirigido por James Crump, acerca del ilustrador puertorriqueño Antonio López y sus vivencias en París y Nueva York entre 1969 y 1973.

Entre los títulos europeos del programa aparecen el documental alemán "Queercore: How to punk a Revolution", del director Yony Leyser, sobre el movimiento por los derechos de los homosexuales y el machismo en la escena punk de los 80 en Toronto.

La muestra concluirá con la cinta "The Gospel of Eureka", de Donal Mosher y Michael Palmieri, que participarán en un foro con el público que acuda a la última jornada de un certamen que incluye el documental "Every Act of Life" sobre la vida y carrera del reconocido dramaturgo Terrence McNally.