La RAE comienza a trabajar en el informe para hacer la Constitución más inclusiva

La ponencia encargada de estudiar la solicitud del Gobierno a la RAE sobre adecuar el lenguaje de la Constitución a un lenguaje inclusivo para las mujeres ha iniciado sus trabajos y perfila el borrador del informe, que no llegará al pleno de la institución hasta mediados de octubre.

Así lo han indicado a Efe fuentes de la Real Academia, que constituyó el pasado mes de julio la ponencia encargada de estudiar en primera instancia la solicitud realizada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

La ponencia esta compuesta por los académicos Pedro Álvarez de Miranda, Paz Battaner, Ignacio Bosque e Inés Fernández-Ordóñez, quienes se han reunido ya para elaborar el borrador de informe que llevaran al pleno de la RAE en octubre.

Su propuesta pasará este mes a la comisión delegada del pleno y cuando este se reúna en octubre tomará el acuerdo corporativo que corresponda, según la institución.

No obstante, es improbable que se someta a votación este informe en el primer pleno (el primer jueves de octubre) ya que la primera sesión suele estar dedicada a la lectura de la memoria del año anterior y el avance de los planes del nuevo curso por parte del director de la RAE, han señalado las fuentes.

Por ello, no se abordaría hasta la semana siguiente (el pleno de la RAE se reúne cada jueves), de tal forma que hasta mediados de octubre no se abordaría el asunto del informe, sobre cuyo sentido, han advertido, no se esperan "sorpresas".

El pasado mes de julio, el director de la Real Academia, Darío Villanueva, aseguró en una entrevista con Efe que no veía la "más mínima posibilidad" de reformar nada en la Constitución, "no porque no haya cosas que se puedan reformar, cosas mucho más trascendentes que la lengua", sino porque no hay un clima político para ello.

Villanueva explicó que la española no es una Constitución "en masculino", tal y como sostuvo en el Congreso la vicepresidenta del Gobierno. "Es una Constitución escrita en español, y el español tiene una gramática que es la decantación de siglos de lengua" que la han dotado de dos géneros. Y como uno de los principios comunes a todas las lenguas románicas es el de economía del lenguaje, existe un género no marcado por el que el masculino incluye al femenino", indicó el director de la Real Academia.

Villanueva advirtió también que nadie esperara "grandes sorpresas" sobre el sentido de este informe, pues la doctrina de la Real Academia es "perfectamente conocida" y está contenida en ese informe de 2012 que criticaba varias guías sobre lenguaje no sexista elaboradas por comunidades autónomas, sindicatos y universidades.

Pérez-Reverte insinuó que abandonaría la RAE

El anuncio de la comisión constituyó una polémica cuando el académico Arturo Pérez-Reverte insinuó que, de llevarse a cabo la labor para hacer inclusiva la Carta Magna, abandonaría la RAE. "Tiene usted mi palabra", respondía el escritor a un usuario de Twitter que denunciaba cómo este informe es "un intento de domesticar la RAE" al que "cederán los académicos" y del que solo Reverte, "el viejo león", marchará "dando un sonoro portazo".

En tuits posteriores, el autor de El capitán Alatriste matizó algo sus intenciones. Primero redirigió a una entrada de la RAE donde se explica que desdoblamientos como "los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas" son "artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico"; el segundo, es un texto titulado Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer escrito por Ignacio Bosque, Catedrático de Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid, en el que señala cómo "en los últimos años se han publicado en España numerosas guías de lenguaje" y que la mayoría de ellas " sin la participación de los lingüistas".

Luego, ya con la noticia en los medios, compartió el pantallazo de su interacción con el usuario de Twitter que desencadenó la polémica, apuntando que "esto fue todo" por su parte. "Lo que demuestra que, si los idiotas volaran, en este país viviríamos a la sombra". Villanueva no quiso hacer ninguna valoración sobre la postura de Pérez-Reverte. "Yo no las voy a comentar, los académicos son libres para hacer los comentarios que deseen", consideró el director de la institución.