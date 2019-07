Kevin Spacey, absuelto de agresión sexual después de que los fiscales retiraran los cargos

Los fiscales retiraron el pasado miércoles en Estados Unidos los cargos por una presunta agresión sexual en 2016 en contra del actor Kevin Spacey, días después de que el joven que lo había acusado desistiera de manera definitiva de los señalamientos, informaron medios locales.

El fiscal del distrito de Cape & Islands, Michael O'Keefe, señaló, según documentos difundidos por la prensa, que presentaba un "Nolle prosequi", un término legal que equivale a "no estar dispuesto a perseguir", debido "a la falta de disponibilidad del testigo".

El pasado 5 de julio un joven que había acusado a Spacey de agresión sexual retiró los cargos en el juicio civil que se desarrollaba en un tribunal de Massachusetts. El joven que había presentado la acusación denunció que en julio de 2016 el actor, galardonado con dos Premios Oscar, abusó de él cuando estaban en un bar en Nantucket (una isla de Massachusetts).

Sin embargo, cuando a principios de este mes se llamó a declarar al denunciante del actor, este explicó que había perdido el teléfono que usó la presunta noche del manoseo y que debía servir para probar los hechos. El denunciante negó haber borrado mensajes o manipulado capturas de pantalla de las conversaciones que proporcionó a los investigadores, pero cuando la defensa le preguntó si sabía que alterar las pruebas era un delito, invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación, y el juez dijo que su testimonio sería eliminado del acta.

Una de tantas acusaciones

El actor recibió múltiples acusaciones por acoso y abuso sexual. La primera llegó en 2017, cuando el actor Anthony Rapp (Star Trek: Discovery) desveló que el ganador de dos Oscar trató de sobrepasarse con él durante una fiesta en 1986, siendo él menor.

Spacey pidió perdón en un comunicado en el que aseguraba sentirse "horrorizado" por los hecho narrados, aunque a la vez decía no recordarlos. Aprovechaba la tesitura para declarar su homosexualidad, algo que le supuso tantas críticas como el comportamiento del que fue acusado: numerosos colegas de profesión (Rose McGowan, Rosie O'Donnell, Zachary Quinto o Patton Oswalt) y activistas LGTBI+ afearon públicamente que revelara su condición sexual como distracción para reconocer el acoso.

Desde entonces, otros artistas han contado experiencias similares a la de Rapp, acaecidas entre los años ochenta y la actualidad. La cadena BBC, sin ir más lejos, consiguió un testimonio de otra presunta víctima de Spacey. El programa de Victoria Derbyshire contactó con un hombre, cuya identidad se mantuvo en el anonimato, que siendo adolescente tuvo contacto con el actor. De acuerdo a su relato, se despertó con la estrella durmiendo encima de él. También llegó a ser investigado por el Reino Unido después de que otras tres personas denunciaran supuestos hechos similares.

Después de la polémica, Netflix decidió despedir a Kevin Spacey y lo eliminó de la serie House of Cards, la serie que protagonizaba y todavía tenía pendiente rodar su última temporada. De hecho, en diciembre de 2018 el actor rompió su silencio reapareciendo en redes con una parodia de Frank Underwood, su personaje, para defenderse de las acusaciones de abuso sexual. "No voy a pagar el precio por las cosas que no hice", aseguró en el vídeo.

Pero lo que parecía una parodia al final ha terminado teniendo su parte de verdad. Entre los casos que no se han formalizado y los que habrían prescrito según la Fiscalía de Los Ángeles, este caso criminal que ahora se da por cerrado era el único iniciado contra él y por tanto habría escapado de la espiral de acusaciones en la que se vio inmerso desde 2017.