Tom Hanks, eternamente “desafiado” tras meterse en la piel de Mister Rogers

Tom Hanks lleva más de cuatro décadas haciendo cine, televisión y teatro, pero ha sido su último papel el que le ha cambiado la vida. Nominado por primera vez al Óscar en casi veinte años, su interpretación del mítico presentador Mister Rogers ha sumergido al actor en un vital viaje hacia la introspección.

“Aprender de un papel es una cosa, pero sentirse constantemente desafiado cada día del resto de tu vida por lo que aprendiste, es otra muy distinta”, explicó Tom Hanks durante una entrevista concedida a Efe.

Basada en la historia real de la amistad entre Fred Rogers y el periodista Tom Junod, “Un amigo extraordinario” trata sobre el impacto transformacional que el presentador de programas infantiles tuvo sobre la vida del periodista.

Vestido siempre con su icónico cárdigan rojo, Mister Rogers fue, durante treinta años, un ejemplo de sabiduría y benevolencia para millones de niños norteamericanos que le seguían a través de la pantalla.

Dieciséis años después de su muerte, sus enseñanzas de bondad, paciencia, perdón y empatía vuelven a cobrar vida a través de la personificación verosímil de Tom Hanks.

Pero aunque los productores y guionistas de la película supieron desde el principio que Hanks era la elección perfecta para traer de vuelta a una figura tan querida, el actor no lo tuvo tan claro.

“Para mí, interpretar a Mr. Rogers no fue algo natural. Me intimidaba y me preocupaba acabar haciendo una mera imitación en lugar de llegar a las motivaciones más profundas del guión”, explicó.

De hecho, reconoció que cuando leyó el primer guión, que se había empezado a gestar hace una década, sintió que “no tenía ningún estímulo creativo”.

No fue hasta que, años más tarde, la cineasta Marielle Heller se sumó al proyecto como directora y logró cambiar la perspectiva del actor.

“Cuando Marielle me dijo que quería hacer una película sobre los hombres y sus sentimientos, fue entonces cuando me di cuenta de que estaba creando algo mucho más sustancial de lo que yo creía”, dilucidó.

Así, Hanks, que admitió haber estado esperando la oportunidad para trabajar con ella desde su debut como directora con “Diario de una chica adolescente” (2015), decidió aceptar el papel.

“Tuve que ser honesto conmigo mismo y plantearme si estaría a la altura, si sería capaz de metamorfosear lo suficiente para que la película reflejara más de Mister Rogers que de mí mismo”, reconoció el actor, que el pasado lunes recibió su sexta nominación al Oscar por su rol.

Una emotiva interpretación que acabó convirtiéndose en un intenso e inesperado ejercicio de introspección.

“Mister Rogers solía decir que el mayor regalo que puedes darle a alguien que quieres es tu atención indivisible, estar presente”, recordó Hanks.

“Y me he dado cuenta de la cantidad de veces que, como padre y marido, he hecho justo lo contrario”, reconoció.

A esta revelación se unió su compañero de reparto, Matthew Rhys, quien en la proyección interpreta la versión ficcionalizada de Tom Junod.

"Me sentí tan culpable al darme cuenta de que no estaba siendo el padre que creía ser. Ha tenido un gran impacto en mi vida, sobre todo en mi rol como padre", confesó el intérprete, haciendo referencia a la célebre frase del presentador: "lo peor que puede hacer un padre es olvidarse de que él también fue un niño".

Tanto en la realidad, como en la ficción, Fred Rogers deja una huella especial allá donde va.

Pero la cinta, que llegará a los cines españoles este viernes, no retrata al presentador como un santo, sino como alguien corriente que simplemente trata de ser una mejor persona.

“La razón por la que no queremos que veas a Fred como un santo es porque si lo haces, no podrás aspirar a ser como él. Su forma de ser solo es alcanzable si se reconoce su esfuerzo diario”, añadió Marielle Heller, repitiendo las palabras que le dijo la mujer de Fred antes de comenzar el rodaje de la película.

“En los tiempos que corren, donde parece que escasean los modelos a seguir que nos enseñen a ser mejores personas, creo que tanto adultos como niños necesitamos esta película", concluyó la directora, que describió el resurgimiento de Mister Rogers como "una gran luz en la oscuridad".

Claudia Böesser