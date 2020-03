El festival Zinentiendo celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans con el documental 'Becoming Colleen'

El próximo 16 de abril debía comenzar una nueva edición de Zinentiendo, la muestra internacional de cine lésbico, gay, trans, bisexual, queer e interex de Zaragoza. A causa del coronavirus, el certamen ha tenido que aplazar la celebración de sus 15 años de existencia, pero hoy hace una excepción con una proyección online. Este martes 31 de marzo, a las 18:30, con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans ofrecerá en abierto a través de su página web el documental 'Becoming Colleen', en un pase único.

'Becoming Colleen' (Australia, 2019) es un documental acerca del proceso de transición de Colleen Young que, a los 82 años, ingresa en un centro de cuidados para personas de la tercera edad. Este trabajo trata sobre el amor de Colleen a su mujer Heather que fue más allá de las roles tradicionales de género y de disfrutar encontrando el perfecto par de zapatos. El filme, además de mostrar la realidad de las personas mayores trans, aborda la falta de espacios específicos para personas LGTBI+ en los centros de atención de personas mayores.

El director de la cinta, Ian W. Thomson, explica los motivos que le llevaron a realizar este documental: "Conocí a Colleen hace dos años. Se me pidió que la grabase, como parte de su 'salida del armario'. Acababa de 'salir' como mujer trans, tras vivir su vida como un hombre casado, con una carrera como proyeccionista cinemátográfico y en la policía. El objetivo de la película era conectar esa visión con los sentimientos que tenía al sentirse mujer". Contando su historia personal, "ella vio que sería capaz de ayudar a otras personas", añade el realizador.

Edición aplazada a septiembre u octubre

Desde la organización del festival, señalan que el caso de 'Becoming Colleen' es una excepción y que no se plantean hacer una edición online. "Los trabajos que habíamos preseleccionado no pueden difundirse online, porque se han presentado a festivales que exigen para participar ese requisito. En el caso de 'Becoming Colleen', el director se ha mostrado muy colaborador, y generosamente nos ha permitido que la proyectásemos", detallan. Además, en sus redes han difundido, y van a tratar de seguir haciéndolo, películas que previamente habían sido compartidas por sus propios realizadores.

Las fechas previstas de la XV Edición de Zinentiendo eran del 16 al 26 de abril en Zaragoza, y posteriormente en Huesca, Jaca y Teruel. "Debido a las circunstancias, una semana antes de la cuarentena, y ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, decidimos suspenderla/posponerla. Nos pareció lo más sensato y responsable. Eso no significa que no vaya a haber edición de Zinentiendo, la hemos pospuesto a septiembre/octubre", apuntan. Cuentan, en principio, con la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza para que la muestra pueda celebrarse más adelante.