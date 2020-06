Agenda cultural para un fin de semana de cuarentena: campañas en apoyo a las librerías y series grabadas durante el confinamiento

Parece ser que poco a poco todo avanza hacia una normalidad que a buen seguro será nueva, aunque no sea del todo normal. La pregunta "¿En qué fase estás?" se ha vuelto habitual en los encuentros virtuales y videollamadas, pues dependiendo de ésta, podremos realizar unas actividades u otras.

No obstante, si decidimos quedarnos en casa, en eldiario.es no queremos que el confinamiento se nos haga más duro de lo que ya es. Por eso volvemos con una agenda cultural para pasar un fin de semana lleno de cultura y ocio, independientemente de la fase de desescalada en la que nos encontremos.

El asesinato de George Floyd ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre el racismo sistémico en Estados Unidos. Para comprender mejor sus repercusiones, invitamos a la lectura y recomendamos 15 grandes libros sobre racismo de quince autoras y autores negros. Descúbrelos aquí.

Editores, libreros y distribuidores, ahora que las librerías han vuelto a recuperar su actividad, se ha unido para poner en marcha una campaña destinada a reivindicar las visitas a las librerías como espacios culturales. Se llama #TodoEmpiezaEnUnaLibrería y pretende poner de manifiesto la importancia de las librerías como eslabón básico de la cadena del libro y punto de conexión entre autores, editoriales y lectores. Puedes descubrir más aquí.

Matadero Madrid acaba de presentar una programación mensual de conversaciones presenciales y online que pretenden reunir a lo mejor de la literatura internacional. El primer programa contó con el escritor Alejandro Zambra, que publicó en abril Poeta chileno (Anagrama), y a la escritora y periodista Míriam Cano gracias a la colaboración de la editorial Anagrama. Puedes ver el encuentroaquí.

El sábado a las 12:00h, la recientemente ganadora de Ganadora del 5º Premio Llibres Anagrama de Novel·la, Anna Ballbona, presentará su obra No estoy aquí (Anagrama) en compañía del escritor Raül Garrigasait, con la colaboración de la librería Central. Será en el Instagram de la editorial.

La editorial Sans Soleil ha puesto en marcha un blog propio en el que investigan temas de análisis cultural y crítica. Lo inauguran con un artículo interesantísimo sobre la destrucción considerada como una de las Bellas Artes, escrito por Ander Gondra, editor del sello. Puedes leerlo aquí.

Ahora que han vuelto a abrir las librerías, la asociación de editoriales independientes Llegir en Català anima a compartir el amor por la lectura con la iniciativa #AbraçaElsLlibres, compartiendo fotos y descubrimientos editoriales que hayamos hecho durante estos días de reapertura y reencuentro con los libreros y libreras. Puedes descubrir más aquí.

Este domingo día 7 es el último día para participar en el sorteo con el que la editorial Capitán Swing celebra sus diez años de actividad. El sábado sortearán dos ejemplares de Perdiendo la tierra, de Nathaniel Rich, y el domingo dos más de El sonido de un caracol salvaje al comer, de Elisabeth Tova Bailey. Para participar, solo debes compartir un selfie con un ejemplar de uno de los libros de su catálogo usando el hashtag #10deCapitánSwing. Descubre más en sus redes sociales.

Hace unos días el CCCB de Barcelona celebró online el festival literario Primera Persona Indoors: una jornada sobre autobiografía y literatura. Ahora ya podemos rescatar las charlas en Youtube. Aquí puedes ver la que protagonizó la escritora y novelista Rachel Cusk, que acaba de publicar Despojos (Libros del Asteroide), y aquí la de Jia Tolentino, que publica en España Falso Espejo (Temas de Hoy), y a quien además entrevistamos aquí.

The Ickabog, la novela corta de J. K. Rowling que pasó diez años en un cajón, y que ahora la autora comparte gratis online y por entregas, se podía leer solamente en el inglés original. Ahora ya está disponible en castellano y puedes leerla aquí.

Si los libros nos pueden ayudar a comprender mejor las protestas que se extienden por todo Estados Unidos, el cine no se queda atrás. Te recomendamos algunos títulos imprescindibles de los años veinte hasta hoy, de directores y directoras como Spike Lee, Gordon Parks y Ava DuVernay, aquí.

Además, los estrenos no cesan: todas las plataformas quieren darle la bienvenida a junio con su propio título, y aquí te recomendamos 12 series con sabor español y despedidas amargas.

Este domingo finaliza el We Are One: A Global Film Festival. Una muestra que 21 festivales de 35 países han organizado con 100 películas de acceso gratuito y charlas inéditas. Aquí te preparamos una guía. El resto lo puedes ver aquí.

Hasta el 14 de junio podremos ver las películas de la Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona, que en esta ocasión se celebra online en Filmin. Aquí te preparamos una selección especial, y aquípuedes ver el resto de la programación.

Este finde llega a Netflix la temporada final de Por trece razones, uno de los fenómenos teen más relevante de los últimos tiempos. Aquípuedes leer nuestro análisis de la primera temporada, y aquíun análisis sobre la escena más polémica de la segunda temporada.

HBO España acaba de estrenar la serie antológica En casa. Cinco episodios narrativamente independientes dirigidos por Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Leticia Dolera, Carlos Marques-Marcet y Elena Martin. "En una etapa que nos ha obligado a tener tiempo para pensar, En casa ha construido cinco historias que podrán servirnos de regresión en el futuro", escribía Laura García Higueras en nuestra crítica, que puedes leer aquí.

Este fin de semana, The Metropolitan Opera de Nueva York estrenará dos óperas en abierto, disponibles en nuestro país a partir de las 00:30 hora peninsular. El sábado podremos ver el Otello de Verdi, dirigida por Yannick Nézet-Séguin con la soprano Sonya Yoncheva y el tenor Aleksandrs Antonenko. Y el domingo podremos ver Thaïs de Massenet, dirigida por Jesús López-Cobos con las actuaciones de la soprano Renée Fleming y el tenor Michael Schade. Podrás verlas aquí.

La compañia de teatro LaJoven ha compartido la grabación de la obra El señor de las moscas de William Golding. Un espectáculo dirigido por José Luis Arellano, que representaron en el Teatro Conde Duque de Madrid en 2015. La puedes ver en abierto aquí.

El National Theatre de Londres acaba de estrenar en abierto la impactante Coriolanus de Shakespeare producida por Donmar Warehouse y protagonizada por Tom Hiddleston. Una obra tan excesiva como hipnótica que se podrá ver hasta el 11 de junio aquí.

👊⚔️ The city of Rome calls once more on her hero and defender. 👊⚔️



The @DonmarWarehouse's #Coriolanus, with @twhiddleston in the title role, is now streaming on YouTube: https://t.co/mILRrVPRLR#NationalTheatreAtHomepic.twitter.com/CpG4GrVAVg