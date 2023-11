'20.000 especies de abejas', 'La sociedad de la nieve', 'Cerrar los ojos' y 'Upon entry', nominados a los premios Forqué

Como es costumbre los premios Forqué han abierto la temporada de premios del cine español, y lo han hecho con sorpresas. El cuarteto de películas elegidas por los productores socios de EGEDA ha reconocido a tres de las que ya se perfilaban como favoritas, La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona; 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola; y Cerrar los ojos, de Víctor Erice. Sin embargo, la cuarta nominada nadie la esperaba. La modesta producción Upon entry ha logrado esa cuarta plaza en detrimento de otros filmes que, a priori, sonaban con más fuerza como Un amor, de Isabel Coixet o la ganadora de la Concha de Oro, O Corno.

Tras estas nominaciones, su elección como película para los Oscar y la campaña de Netflix, parece que el filme de Bayona cobra fuerza como gran favorita de cara a los próximos Goya. De momento tendrá que demostrar su fuerza en la gala de los Forqué, el próximo 16 de diciembre en Madrid, y en los Feroz, que anunciarán dentro de un par de semanas sus candidaturas. Los Forqué han mostrado un panorama bastante dividido, ya que ninguna de las películas obtiene más de dos candidaturas. Son las que tiene Cerrar los ojos (película y actor), Upon Entry (película y actor) y 20.000 especies de abejas (película y premio al cine en educación y valores). Y son las mismas de Un amor, que cuela a sus dos protagonistas entre el cuarteto finalista sin conseguir que la película de Coixet logre la nominación en le categoría reina.

Manolo Solo, por Cerrar los ojos; Hovic Keuchkerian, por Un amor; Alberto Amman, por Upon Entry, y David Verdaguer, por Saben Aquell (otra de las olvidadas en las nominaciones), pelearán por el premio al mejor actor. Por su lado, Laia Costa, por Un amor; Blanca Portillo, por Teresa; María Vázquez, por Matria y Malena Alterio, por Que nadie duerma, intentarán llevarse el forqué a la Mejor actriz en una de las categorías más reñidas.

Las sorpresas llegaron también en otras categorías como Mejor documental, donde no logró la nominación el filme sobre C. Tangana Esta ambición desmedida y sí se coló Samsara, de Lois Patiño, cine radical y en la frontera entre ficción y no ficción que se las verá con títulos más convencionales como El caso Padilla, Iberia, naturaleza infinita y Juan Mariné, un siglo de cine. El premio al cine en educación y valores trajo algo de diversidad al reconocer otros títulos como Chinas, Te estoy amando locamente, Campeonex y la ya citada 20.000 especies de abejas.

La mesías arrasa

Mientras que en cine ninguna película ha logrado ese arrase que la consagre como favorita, en las categorías de series sí que un título ha conseguido esa sensación. No podía ser otro que La mesías. La serie de Los Javis ha sumado cinco nominaciones en solo tres premios. esta nominada como mejor serie, pero es que hace doblete en las categorías interpretativas, donde han logrado la mención Albert Pla y Roger Casamajor; y Ana Rujas y Lola Dueñas.

En la categoría de Mejor serie intentarán aguarle la fiesta a La mesías la segunda temporada de 30 monedas, El cuerpo en llamas y Poquita fe. Raúl Cimas, por la comedia de Movistar y Javier Cámara, por Rapa, completan el cuarteto finalista; y Úrsula Corberó, por El cuerpo en llamas y Esperanza Pedreño, por Poquita fe, verán si pueden aprovechar la división de votos entre las dos candidatas de la serie de Los Javis.