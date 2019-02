Más de un centenar de cines alemanes exigen la retirada de 'Elisa y Marcela' de la Berlinale por ser de Netflix

El pasado mes de enero se anunciaba que Elisa y Marcela, la nueva película escrita y dirigida por Isabel Coixet -La Librería, Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras- participaría en la Sección Oficial a Competición del festival de cine de Berlín, que se celebra en la capital alemana hasta el 17 de febrero. Actualmente es la única representante española de la competición, pero casi deja de serlo.

En una carta dirigida al director del festival, Dieter Kosslick, y a la ministra de Cultura alemana, Monika Grütters, un total de 160 operadores de cine han exigido la retirada de la película de Coixet del concurso oficial.

La razón, según informa Der Spiegel, es la petición de una postura oficial del festival con respecto a la regulación de producciones de plataformas de Video On Demand con y sin estreno en salas de cine alemanas. Los exhibidores, agrupados en la Asociación AG Cinema-Gilde de teatro y cine alemán, defienden que la película no contará con estreno en salas germanas así que "la película debería estar fuera de la competición oficial". Proponen, no obstante, que se proyecte en un pase especial pero sin optar al Oso de Oro.

"Puedo entender las razones de quienes consideran a Netflix una amenaza. Pero no puedo compartir que, en nombre de la cultura, se pretenda excluirnos de la competición", ha explicado en la rueda de prensa de presentación del film la propia Isabel Coixet.

Dieter Kosslick, que se enfrenta a su última edición como director de este festival, ha sostenido que la cinta seguirá en el festival y que habían decidido programarla por tener la garantía de que iba a exhibirse en salas de cine españolas. De hecho, según fuentes de Europa Press, sus derechos de distribución en nuestro país pertenecen a A Contracorriente, aunque sigue sin tener fecha de estreno concreta.

Según ha explicado Kosslick a Deadline, no retirarán la película pero sí piden al conjunto de festivales internacionales de cine que adopten una política compartida con respecto a las producciones de plataformas de VOD. "Los festivales internacionales de cine deben adoptar una postura común sobre cómo lidiar con las películas de plataformas en el futuro", ha explicado al medio estadounidense.

La película narra la historia de dos maestras casadas por la Iglesia en la Galicia de principios del siglo XX. En 1885, Elisa y Marcela se conocieron en la escuela donde trabajaban y lo que empezó como una gran amistad terminó en una relación amorosa que tuvieron que vivir a escondidas. Ante la presión social y las habladurías, ambas decidieron trazar un plan: Elisa abandonaría un tiempo el pueblo para volver convertida en Mario y poder casarse con Marcela.