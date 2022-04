El cineasta Ashgar Farhadi se enfrenta a un juicio por plagio con posibilidad de cárcel

El director iraní de Un héroe recibió una demanda por plagio de una exestudiante suya, Azadeh Masihzadeh, que declaró que había tomado la idea para su película de un documental que ella hizo como trabajo de clase. Un héroe cuenta la historia de un hombre encarcelado por una deuda que durante un permiso trata de convencer al acreedor para que le perdone; en esos días encuentra un bolso con monedas de oro y, en lugar de usarlas para pagar su deuda, busca a la propietaria para devolverlas. Es una historia basada en hechos reales.

Tu Warhol ha plagiado a mi Prince: una sentencia decide el límite entre arte y robo

Saber más

El director iraní estrenó en 2021 en el Festival de Cannes Un héroe, consiguiendo el Gran Premio del Jurado. El guion de la película está acreditado únicamente al propio Asghar Farhadi.

Antes de recibir la demanda por plagio, Farhadi había demandado a su vez a Azadeh Masihzadeh por difamación, al airear ella que consideraba que él había copiado la idea para la película de su filme documental. Farhadi ha perdido este juicio pues no consideró que se hubiera dañado la imagen del célebre director iraní. El documental que Masihzadeh rodó en 2014 llevaba por título All Winners, All Losers y se exhibió en el festival iraní de Shiraz en 2018. Se puede ver íntegro en YouTube.

Un juzgado de Teherán ha considerado que sí había indicios de plagio y ha admitido la denuncia. Kaveh Rad, abogado de Farhadi, ha publicado en su cuenta de Instagram que como los medios de comunicación ya habían publicado noticias dos años antes de que la alumna del director hiciera su documental, la historia “está en propiedad de Dominio Público y nadie puede reclamar la propiedad exclusiva”. También alega que el juzgado no hizo examinar la denuncia por un perito especializado en cine.

El caso será reexaminado primero en un segundo tribunal penal y después en uno de apelación. Un veredicto contrario a Farhadi, que en los últimos tiempos ha elevado el tono de sus críticas hacía el régimen de Teherán, después de haber estado con un perfil más bajo durante la promoción de su película, podría conllevar pena de cárcel.