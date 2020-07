Guía para no perderse las grandes películas de 2020 retrasadas por el coronavirus

Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, parecía estar destinada a volver a atraer a la gente a las salas de cine. Su director, un defensor a ultranza de la experiencia cinematográfica en sala tradicional, se ha negado en rotundo a que su última película se estrene directamente en plataformas de VOD, pero sus planes iniciales de lanzarla en julio se han ido al traste.

Como le ha ocurrido a Warner con el filme de Nolan, los grandes estudios buscan alternativas a contrarreloj mientras lidian con las cifras de pérdidas económicas previsibles en 2020, un año que a buen seguro será recordado en la historia del cine y no para bien.

Mientras, los datos del número de casos confirmados de personas infectadas por el coronavirus en España y en el mundo no ofrecen una perspectiva halagüeña a corto plazo para volver a ver salas de cine llenas. Así las cosas, es difícil saber cuándo y cómo podremos ver las películas más esperadas del año. El escenario es cambiante y el plan de exhibidores y distribuidores también. No obstante, hemos recopilado lo que sabemos por ahora.

Tenet, de Christopher Nolan

Su estreno estaba previsto para el 17 de julio en todo el mundo. Era la gran esperanza de la industria, también en España, puesto que la fecha hacía pensar en un escenario en el que el confinamiento se había relajado y los datos de la incidencia del covid también. No obstante, el estreno se tuvo que aplazar hasta el 12 de agosto.

Pero Warner tampoco lo vio claro: una superproducción de estas características necesita de un estreno mundial para ser rentable y en mercados clave como los de Estados Unidos o China, la apertura de las salas pende de un hilo. Así que, actualmente, no tiene fecha de estreno.

The King's Man: La primera misión, de Matthew Vaughn

Tras dos películas más o menos afortunadas, la saga de Kingsman basa en los cómics de Mark Millar y Dave Gibbons vuelve con una precuela. Esta vez con Harris Dickinson, Ralph Fiennes y Aaron Taylor-Johnson como protagonistas de una historia que narra los orígenes de la agencia del título.

Siendo una película de 20th Century Studios, que prácticamente no ha estrenado nada más allá de La llamada de lo salvaje en lo que va de año, las esperanzas depositadas en la cinta de Vaughn no podrían ser más altas. Por lo pronto, no ha retrasado su fecha de estreno, prevista para el 18 de septiembre.

Wonder Woman 1984, de Patty Jenkins

En 2017, Wonder Woman se convirtió en un auténtico éxito: una de las cinco películas más taquilleras del cine de superhéroes con 409,5 millones de dólares recaudados en dos semanas solo en Norteamérica, y un montante de más de 800 en todo el mundo según datos de Box Office Mojo. Esta secuela era, a todas luces, una de las apuestas de oro de Warner y de DC Entertainment, que solo ha estrenado Aves de presa en 2020, y tuvo que rescatarla en streaming —actualmente se puede ver en AppleTV y Movistar+—.

Por suerte, Warner parece no querer forzar la máquina así que la película que iba a estrenarse en agosto, por ahora se estrenará el próximo 2 de octubre.

Mulán, de Niki Caro

Era uno de los primeros blockbusters de Disney para 2020 y el live-action más esperado de la factoría tras el éxito de El rey león. Películas como Artemis Fowl o Desastre y Total: Agencia de detectives nº1 optaron por estrenarse en nuestro país directamente en Disney+, pero la compañía confía en poder estrenar esta superproducción en salas de cine convencionales.

¿Cuándo? Es la gran pregunta: tras varios retrasos desde su fecha prevista en marzo, Disney ha optado por guardarla en un cajón hasta nuevo aviso. Actualmente no tiene fecha de estreno en nuestro país.

Viuda negra, de Cate Shortland

Las aventuras de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff se iban a ver el 30 de abril en España. Era el 'retorno' de Marvel Studios, propiedad de Disney, a los cines tras el gigantesco punto y aparte que significó Vengadores: Endgame. Pero el lanzamiento se retrasó indefinidamente, en un principio.

En abril, sin embargo, Marvel recapituló y reconfiguró su calendario otorgando a Viuda negra otra fecha de estreno: el próximo 30 de octubre en España, el 6 de noviembre en Estados Unidos.

El movimiento venía a reconfigurar el calendario de estrenos de la llamada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Así las cosas, The Eternals se estrenaría el12 de febrero de 2021, seguida de Sang-Chi and the Legends of the Ten Rings en mayo y Doctor Strange in the Multiverse of Madness en noviembre de ese año. La esperada Thor: Love and Thunder ya pasaría a febrero de 2022.

James Bond: sin tiempo para morir, de Cary Joji Fukunaga

La que, supuestamente, sería la última aventura de Daniel Craig en la piel del agente 007, iba a estrenarse en abril, pero Metro-Goldwyn-Mayer empujó su estreno siete meses en el calendario para ver si tenía más suerte de cara a la temporada de invierno. Por ahora, la compañía no ha hecho ningún comunicado oficial y, por lo tanto, se entiende que mantienen la fecha de estreno para el 12 de noviembre tanto en Reino Unido como en España, y el 20 de noviembre en Estados Unidos.

No obstante, un informe al que tuvo acceso The Hollywood Reporter aseguraba que gran parte de las multisalas no abrirían a pleno pulmón hasta el próximo año, así que tanto la Metro como Universal estban considerando volver a mover el estreno hasta verano de 2021, según informaba Cinemanía. Por ahora, habrá que conformarse con escuchar el tema compuesto por Billie Eilish para la película.

La crónica francesa, de Wes Anderson

La nueva película de Wes Anderson es prácticamente la única baza de Searchlight para salvar los muebles, puesto que The Personal History of David Copperfield, que se pudo con ver en el Festival de Toronto con una muy buena recepción, ya ha retrasado su estreno en Estados Unidos y no tiene fecha en España.

Con un reparto absolutamente envidiable de estrellas La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun) —que sería el título completo— iba a estrenarse el 16 de octubre. Pero finalmente se ha quedado sin fecha de estreno tras los últimos movimientos de Disney, según informa Indiewire.

Soul, de Pete Docter y Kemp Powers

Walt Disney Pictures estrenó Onward, la última película de Pixar, justo antes del cierre de salas. Así que es de esperar que la cinta diese unos más que negativos datos de taquilla para el estudio. En Estados Unidos, la compañía reaccionó rápidamente estrenando la película en VOD en Disney+. En España, el servicio tardó bastante más en reaccionar, pero se estrenó finalmente el pasado 3 de julio.

Soul es el as en la manga de Pixar para intentar salvar el año de alguna forma. Y tal vez por eso, la compañía aún no ha anunciado ningún retraso, así que previsimblemente se estrenará el próximo 27 de noviembre.