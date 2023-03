Martin Scorsese presentará 'Killers of the flower moon' en el Festival de Cannes

Martin Scorsese regresará a Cannes 37 años después. El director visitará por primera vez el certamen más importante del mundo desde que estuviera en 1986 con Jo, ¡qué noche!. Lo hará para presentar su nueva película, la esperadísima Killers of the flower moon, que ha rodado de la mano de Apple Studios. Cannes ha confirmado lo que era un rumor insistente desde hace semanas. La película de Scorsese era el título más deseado por todos, y el propio director del certamen, Thierry Frémaux, había dicho públicamente que su objetivo era lograr que el filme estuviera en la Croissette. Lo ha logrado. El sábado 20 de mayo será la puesta de largo de la que promete ser la alfombra roja más deseada de este Cannes, ya que llevará a la ciudad francesa a Leonardo DiCaprio y a Robert DeNiro, los dos protagonistas y los dos actores fetiche de Scorsese.

Killers of the flower moon se presentará en su premiere mundial, y parece que no competirá por la Palma de Oro. Se trata de una adaptación de Eric Roth del aclamado bestseller del mismo título de David Grann. Killers of the Flower Moon está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y narra los asesinatos en serie de varios miembros de la nación indígena Osage, rica en petróleo: una serie de crímenes brutales que llegaron a ser conocidos como 'el reinado del terror'. La película, además de tener Leonardo DiCaprio y Robert DeNiro en su reparto cuenta con Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion y Tantoo Cardinal.

Scorsese cuenta con una Palma de Oro en su vitrina, la que ganó en 1976 por Taxi Driver, su obra maestra que comenzó su camino triunfal en Cannes. Diez años después presentó allí Jo, ¡qué noche!, con la que ganó el premio a la Mejor dirección, y desde entonces no había regresado al Gran Teatro Lumiere. La presencia de Killers of the flower moon es un éxito también para Apple Studios, ya que la plataforma confirma con este acuerdo que su apuesta pasa por las salas, algo que Netflix se negó a hacer y por ello se encuentra fuera del certamen desde hace años.

Hace unos días Apple TV+ confirmaba el estreno en pantalla grande en todo el mundo de la película, que llegará a España el 20 de octubre de la mano de Paramount. Un anuncio que también allanaba el camino para la presentación de la película en Cannes. Un anuncio que llega dos semanas antes de que se conozca una sección oficial donde se espera que haya presencia española. Pedro Almodóvar ya confirmó que su corto Extraña forma de vida se presentaría allí, y muchos medios franceses dan como probable la visita de Víctor Erice con Cerrar los ojos, su primer filme en 30 años.