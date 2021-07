“El Cover”, la película que pondrá música al verano

Madrid, 13 jul (EFE).- Un “canto a la esperanza en la que se demuestra que se puede ser un héroe anónimo si logras superar tus emociones”. Así ha definido Secun de la Rosa su ópera prima como director, “El Cover”, una "dramedia" romántica y musical ambientada en Benidorm que dignifica el trabajo de esos cantantes que viven de interpretar los temas de otros.

“El mayor éxito de la película es que al final, Dani (Alex Monner) acepta que es un cover, no un cantante de estos que va por ahí por Madrid, no, un cover que canta canciones de otro”, agrega el director de la cinta en una rueda de prensa virtual este miércoles para presentar la película, que llega a los cines el próximo 23 de julio.

La historia sigue los pasos de Dani, un joven que ha heredado de su familia el amor por la música y también el miedo al fracaso. Antes que malvivir de su sueño, se gana la vida trabajando de camarero, igual que sus padres. Sin embargo, todo cambia el verano en el que conoce a Sandra (Marina Salas) una noche en Benidorm. Ella es una apasionada de la música que le hará cambiar su forma de entender el arte.

Con ellos, compartiendo reparto (con cameo incluido del director), Lander Otaola, Carolina Yuste y María Hervás, y en personajes estratégicos los veteranos Susi Sánchez, Juan Diego y Carmen Machi.

Benidorm, otro personaje más que De la Rosa retrata para abordar la dificultad de ser otro y, lo mismo que la vida del actor, es un uniforme con muchas capas que esconde a los "artistas de guerrilla" que viven de, por y para la música, aunque no sean nadie, aunque no tengan éxito, porque en Benidorm "se tolera el fracaso".

“No habría sido posible contar esta historia sin la ciudad de Benidorm como protagonista también -señala el director-. En cierto modo, la ciudad es como esos músicos de guerrilla, durante el verano se llena, pero luego, quién se acuerda”.

Amy Winehouse, Lady Gaga, Mocedades, Los Chunguitos, The Killers, Gloria Gaynor, Loquillo, Nena Daconte, Raphael y así hasta más de 20 artistas y canciones aparecen representadas en la película, que cuenta con un tema principal compuesto e interpretado por Antonio Orozco. Sin embargo, conseguir que toda esa música sonara no fue nada sencillo.

“Gracias a la colaboración de Universal Music hemos podido contar con todas aquellas canciones que yo me había imaginado escribiendo el guion, todas aquellas que en algún momento de mi vida me han provocado un sentimiento, porque no es sencillo que te cedan derechos, así como así, pero la discográfica y productora lucharon por ello”, apunta De la Rosa.

Yuste, quien se pone en la piel de la icónica Amy Winehouse para interpretar una de sus canciones míticas, “Back To Black”, señala que “fue un sueño”: “Lo he intentado hacer lo mejor que he podido, con muchísimo amor y muchísimo respeto porque cantar un tema tan conocido te genera amor a la vez que miedo. Para mí, haber podido ser Amy está en el top 3 de mis personajes”, comenta la actriz.

Si hay algo en lo que está de acuerdo todo el elenco de la película es en el “amor” con el que De la Rosa les ha tratado a lo largo de todo este proyecto. “Es un director que cuida mucho a los actores y eso es muy importante”, incide Otaola.

“Yo descubrí a Secun en una película que me tocó rodar con él, y quedé maravillado. Entonces, cuando entré aquí lo hice admirando al director y me dejé totalmente en sus manos. Ha sido un lujo trabajar con él, y me llevo que en mis 60 años de carrera he aprendido más sobre esta profesión, cosa que no siempre pasa”, declara Juan Diego.

“El Cover” está producida por Nadie es perfecto en colaboración de GTS Entertainment (Universal Music Group Partner), Amazon Prime Video y Entertainment One.