Kate Winslet presenta "aterrorizada y emocionada" la serie "Mare of Easttown"

Los Ángeles (EE.UU.), 13 abr (EFE).- Kate Winslet presentó este martes la serie "Mare of Easttown" de HBO y aseguró que abordó este proyecto "aterrorizada, emocionada y entusiasmada".

"Nunca había leído antes un personaje como Mare. Pero, al mismo tiempo, sentí una conexión no solo con quien era sino con el mundo en el que vivía", explicó Winslet en el estreno virtual de esta serie que desembarcará en HBO este domingo.

La ganadora del Óscar a la mejor actriz por "The Reader" (2008) es la protagonista de esta serie limitada (miniserie) acerca de una detective de una zona rural de Pensilvania (EE.UU.).

En los dos primeros episodios que mostró HBO en esta "premiere" virtual, Mare (Winslet) aparece atascada en el caso de una niña desaparecida desde hace más de un año mientras intenta lidiar con sus problemas familiares y sentimentales en un pequeño pueblo en donde todos se conocen.

Winslet, que en "Mare of Easttown" figura además como productora ejecutiva, destacó que su personaje no se puede entender sin los robustos lazos que la unen a su comunidad.

"Ese compromiso con la gente a la que ama es abrumador para ella hasta el punto que la lleva a tomar algunas decisiones que tienen consecuencias devastadoras", adelantó.

La actriz recordó que esta no es su primera experiencia con HBO, ya que con esta cadena colaboró hace años en la serie limitada "Mildred Pierce" (2011).

Winslet también subrayó "el corazón" y "la verdad" que sostienen la trama de "Mare of Easttown" y explicó que esta serie le exigió un gran esfuerzo profesional y personal.

"Este proyecto llegó en un momento de mi vida en el que estaba realmente hambrienta de involucrarme en algo que supiera que me iba a consumir tanto como al final pasó con esta serie", describió.

"Mare of Easttown", que tiene siete episodios, cuenta también en su elenco con Julianne Nicholson, Jean Smart, Guy Pearce, David Denman, Angourie Rice y Evan Peters, entre otros.

Brad Ingelsby, guionista de la película "The Way Back" (2020), es el creador de esta serie que ha sido dirigida por Craig Zobel, quien ha firmado como realizador episodios de "The Leftovers", "American Gods" o "Westworld".