La luz se revela en el Thyssen de Málaga a través de los maestros catalanes

Málaga, 31 may (EFE).- Después de unos meses oscuros también para el arte por culpa de la pandemia, el Museo Carmen Thyssen de Málaga muestra en su nueva exposición la luz a través de los pinceles de los maestros catalanes, la parte de la colección de la baronesa en la que ésta se ha implicado más personalmente.

Como ha señalado este lunes en la presentación Lourdes Moreno, directora artística del Museo y comisaria de la exposición, "si en el apartado internacional Carmen Thyssen ha seguido la trayectoria que había iniciado su familia tiempo atrás, en la pintura española y catalana ha apostado de forma decidida y se ha involucrado de forma más personal, porque la une a sus raíces y gustos más personales".

La propia baronesa ha calificado como "un placer extraordinario" y una sensación "emocionante" volver al Museo que lleva su nombre después de unos meses de ausencia "en un año complicado".

"No os preocupéis, que no me iré nunca", ha aseverado Carmen Thyssen-Bornemisza, que tiene la "ilusión de seguir siempre en este museo maravilloso".

Para Lourdes Moreno, cuando el Museo celebra sus diez años, "comienza una etapa de madurez y afronta el futuro con mayor seguridad" y era el momento de "celebrarlo con una selección de la colección de Carmen Thyssen".

Ello tiene una voluntad no solo de "homenaje", sino también de "explicar y transmitir la importancia" de esta colección de arte catalán compuesta por alrededor de medio millar de piezas de las que se exponen en Málaga 53, la mayoría pinturas sobre óleo, pero también dibujos y esculturas.

Esta exposición, al contemplarse junto a la colección permanente del Thyssen de Málaga, demuestra "la decidida apuesta" de la baronesa por "reivindicar la pintura española desde la segunda mitad del siglo XIX a la segunda mitad del XX".

Parte de este periodo, especialmente el siglo XIX, no había sido antes "demasiado bien acogido", pero la decisión de Carmen Thyssen "ha puesto en valor y ha rescatado piezas importantes en subastas internacionales en Londres o Nueva York", ha resaltado la comisaria.

En esta exposición, que permanecerá instalada hasta el próximo 17 de octubre, se pueden ver obras firmadas "por los maestros más importantes, sin los que no se explicaría la historia de nuestro país en ese periodo", según Moreno.

Se trata de unos maestros catalanes "que siempre estuvieron conectados con el mundo internacional, gracias a sus frecuentes viajes a París", ha apuntado la comisaria, que ha añadido que el público "podrá disfrutar de su continua búsqueda de la modernidad y de nuevos hallazgos".

Fortuny, Meifrèn, Casas, Rusiñol, Canals, Anglada-Camarasa, Mir, Sunyer, Togores, Clarà, Tàpies, Cuixart o Ponç son algunos de los firmantes de estas obras en una colección que la baronesa comenzó a reunir en la década de los 90.

La exposición se divide en tres secciones, la primera denominada "Destellos de modernidad", desde mediados del XIX hasta los albores del XX, y que recoge los primeros tanteos de renovación, hacia las luces impresionistas y modernistas.

En el segundo apartado, "Esplendor mediterráneo", brilla el novecentismo, un clasicismo de vanguardia y diferentes lenguajes personales de distinto signo. El recorrido se cierra con la sección "Luces entre tinieblas", dedicada a los años 50, con un lenguaje surrealista y de abstracción.