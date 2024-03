Muere Eric Carmen, líder de los Raspberries y cantante de 'All by Myself', a los 74 años

Eric Carmen, líder de la banda de power pop Raspberries y conocido por su éxito como solista con 'All by Myself' (1975), falleció el pasado fin de semana a los 74 años, según ha informado su esposa a través de la web del músico.

“Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Eric Carmen”, ha escrito Amy Carmen. “Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric nos dejó mientras dormía durante el fin de semana. A él le reconfortaría saber que, durante décadas, su música tocó a tantas personas y que esa música será su legado duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lloramos esta gran pérdida”.

El mensaje concluye con la cita “El amor es todo lo que importa... fiel y para siempre”, parte de la canción 'Love Is All That Matters' del álbum en solitario de Carmen de 1977, 'Boats Against the Current'.

En el comunicado no se especifica la causa de la muerte de Carmen.

Carmen experimentó la fama por primera vez con los Raspberries, una banda que empezó su andadura en 1970 y que incluye entre sus éxitos 'Go All the Way', con el que el grupo logró ventas de un millón de copias.

Después de que la banda se separara a mediados de los años 70, se estableció como artista en solitario y alcanzó el éxito con temas como 'All by Myself', 'Never Gonna Fall in Love Again', 'She Did It“ y 'Hungry Eyes'.