Queens Of The Stone Age obliga al Mad Cool a desmontar la zona vip en mitad de su concierto

La banda estadounidense Queens Of The Stone Age se suma a las protestas contra la organización del Mad Cool. Ha sido su cantante, Josh Homme, quien durante su concierto en el recinto IFEMA de Madrid ha decidido romper con la zona vip que dividía la primera línea del escenario.

"No tocaré hasta que los dejéis entrar... será mejor que los dejéis entrar, porque trabajáis para mí esta noche", ha protestado el artista a los empleados de seguridad encargados de proteger el área. Ante la pasividad, ha acabado haciendo un llamamiento al público: "¡Saltad las vallas!".

Finalmente, la organización cedió a la propuesta y los dos espacios acabaron convirtiéndose en uno solo, sin lugares para privilegiados. Una vez empezó a entrar la multitud de fans, Homme continuaba llamando a la revolución: "Es un concierto de Queens Of The Stone Age y puedes hacer lo que quieras", decía el vocalista tras interpretar uno de sus temas más reconocidos, No One Knows. "El ayer ya se fue, el mañana nunca llega. El ahora es todo lo que tienes", continuó el artista haciendo un alegato al carpe diem.

Queens of the Stone Age create chaos inviting people to jump into the VIP area. Hellish time 4 hard-working staff. F-U Queens #MadCool2018 pic.twitter.com/SPhAlwuOlE — D (@cantacub) 15 de julio de 2018

En otro momento del concierto, Josh Homme tomó de nuevo el micro para explicar por qué decidió poner punto y final al espacio premium. "Me estoy cansando de que a todos nos digan lo que tenemos que hacer. Estoy harto de que todos se ofendan", protestaba el líder británico, ya que habían viajado "miles de millas para tocar" y dar "una noche para recordar". Nada debía sobreponerse a Queens Of The Stone Age. "No nos iremos hasta que estés borracho, bailando o besándote con alguien. De lo contrario, solo perteneces a un grupo de animales domesticados", culminaba el rockero.

No es la primera vez que Homme es relacionado con algún tipo de altercado. Según Variety, en diciembre de 2017 lanzó una patada a una fotógrafa en plena actuación, algo que posteriormente dijo que "no fue intencionado". En el caso del Mad Cool, los golpes del cantante tuvieron otro objetivo: el escenario.