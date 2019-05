Vuelve el festín: Carne Cruda celebra su aniversario en Barcelona con un concierto lleno de música combativa

"Hay muchos festivales de música pero éste es el primer festín musical. Hay muchos programas de radio pero pocos hechos gracias a sus oyentes". Así lo decía el conductor de Carne Cruda, Javier Gallego, sobre el escenario de la madrileña Sala But el pasado mes de enero, cuando el programa celebró diez años con una fiesta de aniversario por todo lo alto.

Ahora, Carne Cruda, con la colaboración de eldiario.es, vuelve a estar de celebración porque repite el festejo de una década de periodismo combativo en las ondas con algunos de los grupos más rompedores del panorama musical patrio.

Esta vez será en el 22 de junio en la sala Razzmatazz de Barcelona. Allí sonarán diez bandas que representan el espíritu rebelde y heterodoxo de este espacio radiofónico. Desde Sílvia Pérez Cruz a Triángulo de Amor Bizarro pasando por Albert Pla, Mujeres, The New Raemon, The Crab Apples, Side Chick, Seward, Mueveloreina y Tribade.

Muchas de estas bandas ya han pasado por el programa. Otras son agrupaciones emergentes que han querido sumarse a la celebración de uno de los programas de radio referentes de la contracultura y el activismo social en nuestro país.

Cartel del concierto de Barcelona, obra del ilustrador y humorista Darío Adanti

Diez grupos, infinitos sonidos

Encabezando el cartel, Carne Cruda apuesta por uno de las voces más importantes del panorama actual: Sílvia Pérez Cruz. Bajo el nombre de Proyecto Drama, la cantautora del Baix Empordà ofrecerá un espectáculo único en el que interpretará canciones que ha compuesto en colaboración con otras artes y otros artistas. En su música se dan la mano teatro, cine, danza, pintura, fotografía y poesía. Y todo ello forma parte de su directo.

Junto a ella, otro nombre propio subirá al escenario de la Razzmatazz: The New Raemon, artista fetiche del programa, que vuelve con Una Canción de Cuna entre Tempestades, disco inspirado en su reciente paternidad. Por su parte, el siempre inclasificable Albert Pla está de gira con Miedo, un trabajo íntimo en el que recorre su infancia proponiendo un viaje de sensaciones y sentimientos.

Mientras que los gallegos Triángulo de Amor Bizarro siguen apostando por ofrecer el directo que les ha convertido en una de las bandas independientes más consagradas a nivel estatal. Lo mismo que Seward, que llevan nueve años siendo una banda indescriptible y presentan We Prefer To.

También pasarán por el festín de Carne Cruda Side Chick, el trío glam-punk barcelonés que acaba de estrenar sencillo: Shut Your Whore Mouth, yMujeres, que traerán los sonidos de Romance Romántico, su nuevo EP. Así como The Crab Apples, que después de su impresionante debut Right Here, presentan A Drastic Mistake.

Todo sin olvidar las actuaciones de Mueveloreina, un dúo que explora las infinitas posibilidades del trap, y Tribade, rap fusión feminista, anticapitalista y urbano que reta al hip hop nacional con su primer disco de estudio: Las Desheredadas.

Como se vio en Madrid, el Festín Carne Cruda demuestra con su cartel que se pueden hacer festivales con tantas o más mujeres que hombres. Que no es tan difícil y que requiere de perspectiva de quien programa, y nada más. Además, todas las bandas del Festín Carne Cruda son bajo la modalidad que eligen, cumpliendo la legalidad y bajo el asesoramiento del Sindicato de Música y Sindicat de Músics Activistes de Catalunya. El 22 de junio en la sala Razzmatazz de Barcelona, vuelve el festín de Carne Cruda.