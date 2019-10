Yung Beef se marca un 'Fariña' y quiere secuestrar un libro por su portada

El cantante Yung Beef ha enviado un burofax a la editorial Errata Naturae solicitando la retirada del libro El Trap, un ensayo sobre el género musical escrito por Ernesto Castro. El motivo no es el contenido del mismo ni una alusión al artista, sino otro muy diferente: la ilustración de su portada.

"Exige la retirada de los libros o una reunión inmediata antes de 7 días para ver la posibilidad de que haya una compensación económica, pero sin que haya ningún fundamento legal", explica sorprendido a eldiario.es Rubén Hernández, editor de Errata Naturae. Añade que este documento es un tanto confuso y que "desde el punto de vista legal no está muy bien cosido", ya que en ningún momento alude a derechos de imagen o a la vulneración del honor del cantante. Este periódico ha contactado con los representantes del artista para comprobar más detalles al respecto, pero por el momento no han emitido ninguna respuesta.

Parece que Yung Beef (@secoweedcodein) pretende secuestrar nuestro libro “El Trap", de @ernest_castro. Via burofax y haciéndose un “Fariña” en toda regla, exige la retirada inmediata de todos los libros del mercado. — Errata naturae (@Erratanaturae) October 8, 2019

"Lo primero de todo es que no estamos hablando de una fotografía, sino de una ilustración. Y evidentemente Yung Beef no ha cobrado porque el que lo ha hecho es el ilustrador, que es quien está generando esa imagen. Es como si El Jueves tuviera que pagar a Pablo Casado por hacer una caricatura de él", recrimina el editor.

Además, Hernández señala que el cantante tuvo acceso al libro antes de que se distribuyera en librerías y que en ningún momento dijo que hubiera algún problema. "Lo único que dijo fue que 'la portada era muy fea' y que 'era mierda para blancos', pero no cuestionó que hubiera un problema de derechos de imagen o algo ofensivo", apunta.

Nos vemos en los tribunales https://t.co/B4Gf9dN6vZ — trap matrix (@secoweedcodein) October 6, 2019

En cambio, el cantante sí pareció ofenderse cuando comprobó que la portada aparecía en el programa Las Que Faltaban, de Movistar+. "¿A Yung Beef le han pagado por esto? Espero que sí", dijo Lola Indigo. "Nos vemos en los tribunales", respondió el trapero en su cuenta personal de Twitter. Luego, en un tuit posterior, lanzó otra advertencia: "¿De verdad seguís usándome con fines comerciales en 2019 casi 2020? Sois peor que mi abuela".

"Es paradójico que venga de alguien cuya música y modo de vida tienen tanto que ver con el apropiacionismo cultural, ese sin el que el trap no existiría. Si entendemos esta portada como apropiacionismo de la imagen, que yo no lo creo, resulta curioso que ahora esto no le valga", critica Hernández. Aun así, espera que la disputa no vaya a mayores y que solo "se haya calentado un poco en redes", ya que "si esto fuera así... Pues imagínate, menudo precedente".