Reggaetoneros como Maluma y J. Balvin se rebelan contra los Latin Grammy por no nominarlos: "Esto es cultura"

La Academia Latina de la Grabación anunció este martes los nominados a la 20ª entrega anual de los Latin Grammy. Como era de esperar, entre ellos se encuentran artistas como Rosalía, Alejandro Sanz o Andrés Calamaro. También aparece Aitana, concursante de OT, en la categoría de Mejor nuevo artista. Pero este año hay una gran novedad o, más bien, un gran ausente: el reggaeton.

Ni Maluma, ni J Balvin, ni Daddy Yankee ni Ozuna, referentes del género, se encuentran entre los nominados de las dos categorías más importantes, la de Grabación del Año y Canción del Año. Como respuesta, los cantantes han iniciado una campaña en redes contra los premios por, según ellos, discriminar su estilo musical.

"Recuerden una cosa muy importante: su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto", protestó Daddy Yankee a través de su cuenta de Twitter. No fue el único.

Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO. #sinreggaetonnohaylatingrammy — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 24, 2019

La cantante Natti Natasha se sumó a la reivindicación diciendo que son "un movimiento ya establecido" y que nunca han "dependido de los premios". "A nosotros nos hicieron la gente, los fans, los que de verdad importan. #LatinGrammy aprendan a respetar nuestro género y nuestro producto", añadió la artista dominicana. Maluma, por su parte, publicó una historia de Instagram afirmando que es "una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammys. Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida".

Sin embargo, algunos usuarios han replicado a la creen que es una campaña interesada por parte de los artistas. "Creo que les dolió y mucho no ser nominados, de lo contrario no estarían publicando esto, solo ignorarían", publicó una tuitera. Años y años de estar saturando con su auto-tune y letras misóginas que los Latin Grammys no los incluyan no debe alarmarlos, tienen los MTVLA y los Latin Billboards para que les den sus premios de popularidad sobrevalorada", respondió otro usuario a Daddy Yankee.

Años y años de estar saturando con su auto-tune y letras misóginas que los @LatinGRAMMYs no los incluyan no debe alarmarlos tienen @MTVLA y @LatinBillboards para que les den sus premios de popularidad sobrevalorada. — NUW3ST-VIB3™ (@nuwestvibe) September 25, 2019

Independientemente de quién esté entre los nominados, será el próximo 14 de noviembre, en una gala celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, cuando la academia de a conocer el nombre de los ganadores de esta edición.