Cultura presenta en el Congreso sus presupuestos para 2021 entre críticas por la ausencia del ministro

El Ministerio de Cultura y Deporte presentaba hoy el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 a la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados, pero el ministro José Manuel Rodríguez Uribes no ha comparecido, como sí lo hizo en marzo para informar de las medidas que su departamento había adoptado para hacer frente a la crisis de la covid-19. En su lugar han presentado los presupuestos Andrea Gavela Llopis, subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte, y Javier García Fernández, secretario general.

Los presupuestos de Cultura de 2021 aumentan un 25%: apuestan por el libro y la promoción mientras que congelan la partida del cine

Saber más

"La pandemia que ha golpeado con fuerza a todos los sectores de la sociedad, lo ha hecho con especial dureza al sector cultural. La Cultura por su parte ha reaccionado generosa y solidariamente mostrando otra vez la enorme riqueza espiritual y material que aporta a nuestra sociedad", ha empezado su intervención Gavela Llopis, que comparecía por primera vez en el Congreso. "Abordamos, por tanto, estos presupuestos conscientes tanto del daño sufrido por el sector cultural, un sector económico que representa más del 3'2% del PIB y dotado de un enorme potencial de desarrollo, como de la deuda que nuestra sociedad tiene con la cultura".

En el turno de intervenciones de los miembros de la comisión, el Ministerio de Cultura y Deporte ha recibido críticas por parte de varios integrantes de la comisión por la ausencia del ministro. A ella se han referido Eduardo Carazo Hermoso, del Grupo Popular, y Guillermo Díaz Gómez, del Grupo Ciudadanos. Especialmente dura ha sido la intervención de Joan Margall Sastre, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, que ha defendido que "seguramente, y no nos congratula decir esto, estamos ante uno de los peores ministerios de este Gobierno", añadiendo que el ministerio "no reaccionó a tiempo ante la crisis de la covid-19". También ha señalado que Uribes es "un ministro muchas veces ausente que da la sensación de que no capitanea la gestión de estos momentos difíciles para todos y más para el sector de la cultura. Y que no ejecuta programas ni tiene iniciativas para que el sector tenga un poco de oxígeno. Un sector, el de la Cultura, ya precario antes de la pandemia".

A pesar de todo, la subsecretaria ha defendido que los presupuestos de Cultura de 2021 aumentan un 25% respecto al año anterior, consistentes en 1.148 millones de euros destinados a la cultura. No obstante, como ya señalamos en elDiario.es, se debe tener en cuenta que esta cifra es contando con el Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia de fondos europeos. Sin él, los números para Cultura se quedarían en 947,82 millones, un 3% más que con los anteriores presupuestos. Una cifra que sigue sin llegar a los 1.284 millones invertidos en 2009 (la mayor de las últimas dos décadas).

Unos PGE contra el COVID

En su intervención, Gavela Llopis ha hecho referencia al aumento de fondos para el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), de 15 millones más en 2021. Unos fondos que "permitirán hacer frente a la caída de ingresos propios provocada por la COVID, así como al mantenimiento de los programas de Ayuda para los sectores de la música, la danza y el teatro". El presupuesto total del INAEM es de 162 millones, un 5,5% más que en los vigentes.

También ha señalado que la Dirección General de Bellas Artes, como centro gestor, asumirá mayores competencias en materia de prestación de servicios públicos culturales, fundamentalmente a través de la red de museos y archivos estatales, de cara a 2021. Y que, por ello, su partida se incrementa en 4.5 millones de euros.

Respecto al cine y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la inversión "se basa en el doble objetivo de apoyar la recuperación del sector audiovisual y de avanzar hacia una industria audiovisual nacional más competitiva, más creativa, más digitalizada, más igualitaria, más internacional, más sostenible e innovadora", según Gavela. El ejecutivo prevé una dotación para 2021 de 86 millones de euros, frente a los 100 redondos que proyectó para 2020. Con estos PGE se vuelve a esas cifras y la inversión en cine español pierde 14 millones de inversión.

La partida que sí sale más beneficiada es Promoción y cooperación cultural, con 27,13 millones de euros en comparación con los 9,32 del año anterior. Estarán destinados, entre otros aspectos, a financiar el Plan de Fomento de la Lectura (5 millones de euros) y un convenio para recuperar e intensificar la relación sociocultural del Estado con la Ciudad de Barcelona como capitalidad cultural y científica (20 millones de euros).

"Los toros son una cuestión polémica"

En octubre, el ministro José Manuel Rodríguez Uribes fue duramente criticado por distintos agentes del sector taurino debido a una entrevista concedida al periódico El Mundo en la que afirmaba: "Yo no debo fomentar ni recomendar ir a los toros". El tema de la tauromaquia también ha surgido en la presentación de los PGE en el Congreso.

Javier García Fernández, secretario general del Ministerio, ha afirmado ante la comisión: "Somos conscientes de que los toros son una cuestión polémica. Nadie pone en duda las ayudas al teatro o al cine, pero sí las de los toros. Pero es que los toros tienen una dimensión social y laboral que hay que ayudar y proteger".

El pasado lunes 3 de noviembre, el Gobierno aprobó un acceso extraordinario a las prestaciones por desempleo para trabajadores del sector de la tauromaquia. "Trabajadores que se quedaron fuera de las ayudas en mayo y a los que la pandemia les ha impedido realizar su trabajo con normalidad, por la intermitencia del mismo y las cancelaciones", según argumentó la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Con dichas ayudas, los trabajadores del sector podrán recibir una prestación mensual de, aproximadamente, 775 euros mensuales.

El Gobierno respondía así a las peticiones del sector taurino, que en mayo presentó al ejecutivo un documento con 37 medidas para paliar la crisis económica que sufre debido a la pandemia. Un documento, por cierto, que contenía numerosas inexactitudes.