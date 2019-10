Más de cien películas se proyectarán en el Festival de Cine LGTBI de Madrid

La Comunidad de Madrid acogerá la vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine LGTBI de Madrid LesGaiCineMad del 30 de octubre al 17 de noviembre, con más de cien películas.

La sesión inaugural, que tendrá lugar el 30 de octubre en la Cineteca de Matadero, correrá a cargo de la guatemalteca "Temblores", un filme de Jayro Bustamante sobre las terapias de reconversión que se hizo con el Premio Sebastiane en la 67 edición del Festival de San Sebastián.

Entre los títulos que podrán verse en el certamen, se encuentran el largometraje guatemalteco "José", de Li Cheng, sobre la apuesta de las nuevas generaciones contra el machismo y la homofobia y ganador el Queer Lion en el Festival de Venecia o "And then we danced", una película de Levan Akin, sobre la juventud LGTBI y sus problemas, candidata a representar a Suecia en los Premios Oscar 2020 y preseleccionada para los European Film Awards.

Esta edición acogerá el estreno en España de "The ground beneath my feet", un largometraje austriaco que se sitúa entre el drama y el thriller psicológico dirigido por Marie Kreutzer y que se estrenó en la Berlinale.

"Breve historia del planeta verde", un filme de ciencia ficción protagonizado por personajes queer, del argentino Santiago Losa, que se hizo con el Premio Teddy en la Berlinale, y "Segunda estrella a la derecha", de la directora valenciana afincada en Colombia Ruth Caudeli, sobre una actriz bisexual que se niega a crecer como el resto de sus amigas, son otras propuestas del festival.

LesGaiCineMad quiere poner el foco este año en las interseccionalidades de personas LGBTI que pertenecen a otras minorías como migrantes, racializadas o con diversidad funcional para darles la visibilidad que no suelen tener, con la proyección de varios cortometrajes dedicados al tema y con sesiones específicas en las que se celebrarán coloquios o mesas redondas, han precisado los organizadores.

El director Marco Berger, máximo exponente queer del cine argentino, recibirá el Premio especial en la vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine LGBTI de Madrid, el más importante de esta temática en los países de habla hispana.

Berger recibirá el galardón el viernes 8 de noviembre antes de la presentación de su último trabajo "Un rubio".

LesGaiCineMad está organizado por la Fundación Triángulo y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.