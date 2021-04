Sarda, Verino y García Madrid, con optimismo ante el futuro

Madrid, 8 abr. (EFE).- Fieles a su esencia y con la intención de aupar las ventas, la firma Andres Sarda ha inaugurado la pasarela madrileña con una colección de lencería con sabor a cabaré, mientras que los diseñadores Roberto Verino y Manuel García Madrid han apostado por prendas actuales que perduren en el tiempo.

"Resistir y vender" es el objetivo de estas tres firmas que se reinventan y se adaptan a los nuevos tiempos y deseos del público, como se ha visto en la presentación de sus colecciones mediante vídeos y también "performance".

Andres Sarda ha caldeado los infinitos metros de hormigón de Ifema con una colección desinhibida que ha ayudado a animar el ambiente mermado por la escasa afluencia de público para cumplir las medidas de seguridad.

"Cuando empezamos a preparar la colección no sabíamos cómo íbamos a poder presentarla", ha explicado la directora de la firma de lencería este jueves a Efe, Nuria Sardá, contenta de que finalmente la situación sanitaria haya permitido que la pasarela se celebre en un formato híbrido, como en la edición anterior.

Enric Auquer, ganador del Goya revelación 2019 y sobrino de la diseñadora, y Lali Espósito de la serie "Sky Rojo" de Netflix, son los protagonistas del "fashion film" "Who is she?", bajo la dirección del fotógrafo y cineasta Eugenio Recuenco.

"Ha sido una experiencia muy bonita, diferente y estresante", ha comentado Sardá, quien propone un canto a "la alegría, a la vida, una celebración con la esperanza de liberarnos de la pandemia".

Inspirada en mujeres que han marcado la diferencia en las artes escénicas, desde la interpretación a la música, la colección aúna "belleza y bienestar; confort y sofisticación", una manera de contrarrestar "los momentos difíciles que vivimos y que pasarán", ha dicho optimista.

Antes, en la calle Serrano, Roberto Verino presentó su nueva colección con un filme en el que defiende una moda funcional y sostenible, que invita a reflexionar sobre el impulso de las compras: "Calidad en lugar de cantidad".

Ante esta crisis sanitaria se muestra ilusionado, "de esta vamos a salir", ha explicado a Efe Roberto Verino (Verín, Galicia, 1945), orgulloso de tener "genes guerreros".

Con esta última colección reivindica una moda que "perdure en el tiempo", además de armarios inteligentes y piezas emocionales que atesoren "recuerdos bonitos, días felices que deben ser la mayoría, no solo unos días en un paraje idílico".

Desde hace tiempo se ha dado importancia al concepto de la comodidad, pero este último año más: "Ahora el consumidor quiere tejidos naturales, materias de calidad", ha añadido Verino quien se muestra en contra de consumir mal, "siempre bueno y poco es mejor".

Espera que la sociedad no tenga memoria de pez y valore la naturaleza, los sabores, los colores, los olores, "en definitiva la calidad".

Verino está convencido de que la moda genera ganas de disfrutar, "además de hacer sentir bien a las personas" y bajo ese concepto ha creado una colección para mujer y hombre.

Investigando nuevas formas y conceptos estéticos, la firma García Madrid ha presentado su propuesta para el próximo otoño-invierno 2020-2021 en la que combina la sastrería tradicional y artesanal con el universo "más urbano y deportivo", ha dicho a Efe su director creativo Manuel García Madrid.

Lo que se traduce en chaquetas, cazadoras, pantalones con el talle más alto y detalles deportivos como las gomas en la cintura, piezas con las que busca libertad de movimientos, cercanía e independencia.

Una colección en la que ha realizado una "convivencia artística" con Miss Beige, el alter ego creado por Ana Esmith. "Una manera de aportar frescura y de llegar a la gente de una manera más amena".

"Comencé haciendo una colección plana en los tonos hasta incluir pinceladas de color. El invierno no tiene por qué estar identificado con los tonos oscuros", comenta en alusión a sus gabardinas fucsias o pantalones turquesas.

Piezas que no van dirigidas a una edad concreta y que sacadas de contexto son muy "ponibles", se pueden adaptar a cualquier armario y personalidad, a cualquier momento del día, para un hombre que le guste "experimentar sin volverse loco".

García Madrid (Villacarrillo-Jaén, 1970) ha colaborado en esta ocasión con la firma jienense AyF Tejedores, Premio Nacional de Artesanía 2020 en la categoría de Producto, una manera de reforzar el espíritu y de poner en valor el trabajo artesanal y minucioso del telar.

"Se trata de un trabajo artesano en el que yo he puesto el diseño y ellos han trasladado los colores que veía cuando acompañaba a mis padres al campo", apunta con orgullo, mostrando un poncho con el que cubrirse en los días más fríos.