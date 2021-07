Tapas y tradición española en la Real Academia de las Artes de Londres

Madrid, 14 jul (EFE).- Tapas y los mejores platos de la cocina tradicional española se podrán degustar en la Real Academia de las Artes de Londres en los dos nuevos espacios a cargo del cocinero extremeño José Pizarro, quien ya cuenta con tres restaurantes en la capital británica y un pub en Esher (Surrey).

Poster Bay by José se centrará en las tapas y José Pizarro at the RA será su versión más formal de la cocina tradicional española en esta institución británica, según informa este miércoles en una nota el grupo José Pizarro, dedicado desde hace 20 años a la difusión de la gastronomía española en Gran Bretaña.

Ambos espacios abrirán el 11 de agosto en The Royal Academy of Arts, "el más preciado y prestigioso espacio dedicado al arte", destaca Pizarro, que hace una década inauguró en la capital británica su primer negocio, José, en Bermondsey Street.

Poster Bar by José, en la planta baja, se ha concebido como "un bar de tapas animado, divertido y desenfadado" con propuestas como tortilla de patatas, tablas de quesos y embutidos, empanada gallega de atún, chorizo con vino y membrillo o buñuelos de gambas picantes con suave alioli de limón.

José Pizarro at the RA, en la planta superior, ofrecerá embutidos y carne fresca de ibéricos, gazpacho de fresa, chipirones encebollados, puerros con salsa romesco, gambas rojas del Mediterráneo con ajo y guindilla, merluza en salsa verde o croquetas de tinta negra.

Si Pizarro apuesta por los productos españoles en la cocina, también lo hace por los vinos de su país con denominaciones como Rioja, Penedés, Priorat, Rueda y Ribera del Duero, además de una extensa lista de jereces.

Entusiasta del arte, Pizarro destaca que unir su pasión con su profesión en estos nuevos proyectos en la Real Academia de las Artes le hacen "muy feliz y muy orgulloso".

José Pizarro, afincado en Londres desde hace más de dos décadas, tiene en la ciudad los restaurantes José, Pizarro y José Pizarro, además del pub rural The Swan Inn en Esher, y en 2014 fue elegido como uno de los 100 españoles que ha desarrollado su carrera en el extranjero contribuyendo a difundir la imagen de España.