Del terror de la saga "Saw" al wéstern según Kelly Reichardt, en la cartelera

Marisa Montiel

Madrid, 20 may (EFE).- La octava entrega de la saga de terror "Saw" abre la cartelera de cine este fin de semana en el que Fernando Colomo estrena su nueva comedia, "Poliamor para principiantes", y la cineasta independiente Kelly Reichardt propone una revisión del wéstern en la aclamada "First cow".

SAMUEL L. JACKSON EN UNA NUEVA ENTREGA DE LA SAGA DE TERROR 'SAW'

Un policía ya retirado (Samuel L. Jackson), el detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) y el novato William (Max Minghella) toman las riendas de una investigación sobre una serie de asesinatos que remiten a lo ocurrido en el pasado en este nuevo filme dirigido por Darren Lynn Bousman ('Saw II', 'Saw III', 'Saw IV').

"Spiral. Saw" es la octava entrega de la famosa y sangrienta saga de terror estrenada por James Wan en 2004 y que gira en torno a John Kramer, alias "Jigsaw", un asesino en serie que atrapa a sus víctimas en situaciones que denomina "juegos" o "pruebas" y las somete a todo tipo de torturas físicas y psicológicas.

KARRA ELEJALDE SE ESTRENA EN EL POLIAMOR DE LA MANO DE COLOMO

Voz fundamental de la comedia española y director de títulos como "Tigres de papel", "Bajarse al moro", "La vida alegre" o "El efecto mariposa", Fernando Colomo se adentra en las complicaciones del poliamor en su nueva comedia protagonizada por Karra Elejalde, Quim Ávila y Toni Acosta.

Un matrimonio mantiene a su hijo de 28 años, un mediocre youtuber. El padre se propone conseguir que su hijo tenga éxito en las redes y lo convierte en el 'ranger del amor'. Los enredos empiezan cuando éste se enamora de Amanda (María Pedraza) sin saber que es poliamorosa.

"FIRST COW", EL WÉSTERN LÍRICO DE KELLY REICHARDT

Ausente en los grandes premios de la temporada cinematográfica, "First cow" de Kelly Reichardt ha sido una de las películas favoritas de la crítica en el último año, una historia de amistad y ternura masculinas en medio del Salvaje Oeste americano.

Reichardt, desconocida por el gran público pese a su dilatada y apreciada trayectoria, con títulos como "Old joy" (2006) o "Wendy & Lucy" (2008), muestra de nuevo su predilección por los personajes marginales y las historias que cuestionan la mitología del sueño americano.

"ÉRASE UNA VEZ EN QUEENS", UN ASPIRANTE A ESTRELLA DE LA NBA

Escrita, dirigida y coprotagonizada por Eddie Huang, "Érase una vez en Queens" (Universal Pictures) cuenta la historia de Alfred Chin (alias Boogie), un asiático-americano aspirante a estrella de la NBA cuya madre controladora tiene otros planes para él y tendrá que elegir entre perseguir sus sueños o mantenerse fiel a sus tradiciones.

Se trata del primer largometraje que dirige Huang, cuyas memorias sobre su familia, "Fresh Off the Boat", fueron un éxito de ventas y se convirtieron en una comedia en la cadena ABC. Actualmente es dueño del restaurante Baohaus en Manhattan y anfitrión del programa Huang's World, en Vice.

"MIA Y MOI", HERENCIAS FAMILIARES Y AMOR FRATERNAL

Después de años trabajando en la industria del cine como representante de actores, Borja de la Vega debuta como director con la artesanal "Mía y Moi", que aborda cuestiones como las herencias familiares y el amor fraternal.

Bruna Cusí y Ricardo Gómez son los hermanos Mía y Moi que pasan unos días de verano en su casa familiar después de haber perdido a su madre, que sufrió malos tratos por parte de su padre. Mientras ella trata de pasar página, él atraviesa una crisis nerviosa. Eneko Sagardoy y Joe Manjón completan el reparto.

"SWEAT", LA CARA OSCURA DE LA VIDA DE LOS "INFLUENCERS"

Dirigida por el sueco Magnus von Horn y con el aval de haber pasado por los festivales de Cannes y Sevilla, "Sweat" narra tres días en la vida de Sylwia, una "influencer" del "fitness" con 600.000 seguidores en redes y un profundo vacío existencial.

Capaz de colgar 20 vídeos al día con tablas de ejercicios, discursos de automotivación o recetas saludables, en un momento dado decide compartir también sus sentimientos y descubrir su lado más vulnerable.

"PEQUEÑO PAÍS", UNA INFANCIA INTERRUMPIDA POR LA GUERRA EN RUANDA

Ganadora del premio a la mejor película y mejor actriz (Isabelle Kabano) en el BCN Film Fest, el francés Eric Barbier dirige esta adaptación cinematográfica de "Petit Pays", un relato autobiográfico del escritor y cantante Gaël Faye que vendió más de 700.000 copias y se tradujo a 30 idiomas.

La película cuenta la historia de Gabriel, un niño de diez años que se pasa el día con sus amigos en las calles de Buyumbura, en Burundi. Su paraíso se tambalea con la separación de sus padres y se rompe en mil pedazos con el estallido de la guerra civil de 1993 en la vecina Ruanda.

"PIXIE", UNA COMEDIA CRIMINAL CON OLIVIA COOKE Y ALEC BALDWIN

Sin pasar por los cines, el lunes 24 se estrena directamente en Movistar+ esta comedia de gánsteres ambientada en Irlanda y protagonizada por los jóvenes Olivia Cooke, Ben Hardy, Daryl McCormack y Chris Walley, junto a un sacerdote un tanto especial al que da vida Alec Baldwin.

Para vengar la muerte de su madre, Pixie (Cooke) planea un robo perfecto, pero algo sale mal y debe huir con un par de desventurados aspirantes a delincuentes.

"MAFIA INC.", UN THRILLER DE CAPOS EN EL QUEBEC DE LOS 90

Daniel Grou, más conocido como Podz, dirige esta convulsa historia basada en la novela homónima de no ficción de los periodistas André Cédilot y André Noël que ahonda en el mundo del crimen organizado del Montreal de los años 90 y que estrena el viernes Filmin en su plataforma.

La trama gira en torno a Vince Gamache (Marc-André Grondin), hijo de un modesto sastre que viste a una familia de mafiosos sicilianos, los Paterno. Su ambición le lleva a asestar un gran golpe a espaldas de Frank Paterno (Sergio Castellitto), el padrino, lo que hará que la paz entre las dos grandes familias de la ciudad salte por los aires. EFE

mt/cg