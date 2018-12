Ciudadanos se borra de la reforma del Estatuto valenciano

El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ha vuelto a cambiar de opinión sobre la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano. Después de años decayendo la iniciativa y de meses de bloqueo en la mesa del Congreso, este martes se han reunido representantes de todos los grupos para la ponencia ante la Cámara Baja. El siguiente paso será que pase a la comisión constitucional, seguida del pleno, el Senado y, de nuevo, a las Corts.

El trámite de este martes ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, PP, Compromís (el grupo mixto) y Podemos, sin Ciudadanos. La posición de los naranjas ha extrañado al resto de grupos, puesto que sí firmaron la enmienda transaccional con el resto y en el Parlamento valenciano se comprometieron a apoyar la reforma.

La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana está pendiente en el Congreso desde que la aprobaran Les Corts en 2011. En noviembre los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo en la Cámara Baja para aprobar en diciembre la reforma.

El texto pactado por estas formaciones modula la cláusula sobre inversiones del Estado, impulsada en su momento por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, a la vez que evita que esta modificación tenga que ser aprobada en referéndum por los valencianos.

Todos los grupos han criticado la postura de los de Albert Rivera, considerandola incoherente. Manolo Mata, portavoz socialista, pedía a los naranjas que reconsideraran su posición y reflexionaba: " El por qué se han desmarcado se nos escapa, no sabemos si es algo relacionado con la política nacional o con estos bailes de la 'yenka' que suele hacer Ciudadanos, pero si lo hacen por razones que tienen poco que ver con los valencianos es un problema porque nosotros hemos venido conjuntamente y ha habido un comportamiento conjunto de todo el Congreso y eso es insólito".

El popular Alejandro Font de Mora considera que: "estamos ante una medida muy positiva para los valencianos", una reforma que "por fin echa a andar y debería ser unánime en consonancia con lo aprobado hasta ahora por todos en materia de inversiones".

La diputada en el Congreso Angela Ballester, ha recordado que "año tras año, las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana están muy por debajo de nuestro peso poblacional en lo que se ha convertido en una constante y ha habido casos, como en los presupuestos generales de 2017 en los que era la última autonomía en términos de inversión per cápita".

La representante de Compromís Mireia Mollà considera "d ecepcionante" que Ciudadanos "rompa el acuerdo unánime, firmado por ellos, que se debate en el Congeso. La reforma vincula la inversión de los Presupuestos Generales del Estado a nuestro peso poblacional". "Una reivindicación justa de la que se borran y se abstienen", critica la diputada autonómica.

No obstante, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, cree que la aprobación es "una buena noticia". “ La presencia valenciana en Madrid hoy resulta clave. No sólo está reunida la ponencia para la reforma del Estatut, cosa importante porque llevaba muchos años congelada; sino que nos hemos reunido también para reivindicar una perspectiva valenciana de España, para visibilizar nuestros intereses en España y nuestra identidad. Por un parte, somos la única autonomía de tradición foral que no ha podido recuperar la capacidad de legislar en derecho civil y por otra parte, queremos también reivindicar una financiación justa para que los valencianos y valencianas no sean ciudadanos de segunda”, ha señalado Soler.