Las Corts Valencianes encargan un informe para estudiar si deben pagar trienios a la número dos del PP

El Parlamento valenciano está elaborando un informe para evaluar la petición de la portavoz adjunta del PP Eva Ortiz de que esta Cámara le abone los trienios que le corresponden como funcionaria en el Ayuntamiento de Orihuela. La diputada popular lleva en régimen de servicios especiales desde 2002 y reclama a las Corts Valencianes, donde actualmente ejerce como representante pública, el pago de los complementos salariales por su condición de funcionaria en el consistorio de la capital de La Vega Baja.

Desde los servicios jurídicos del Parlamento autonómico tienen dudas sobre la petición de Ortiz, que no especifica en su escrito que cuantía tendría que percibir por los cinco trienios. La duda está en que sea esta administración la que tenga que abonar el complemento salarial, ya que la diputada no trabaja como funcionaria en el Parlamento, sino como diputada. "Considerar la política como actividad de la Administración es una locura", explican desde la Cámara a este diario. La portavoz adjunta, dicen las fuentes consultadas por eldiario.es, está en las Corts como representante del pueblo valenciano, no como trabajadora. Una función por la que percibe cerca de 60.000 euros netos anuales de la Cámara.

Otros funcionarios que también son políticos en el Parlamento valenciano cobran trienios de su administración de origen. Por ejemplo, Carmen Martínez, vicepresidenta de la Mesa de les Corts y Juan Córdoba, diputado de Ciudadanos, eran médicos antes que diputados y cobran sus complementos de la Generalitat Valenciana.