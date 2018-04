La Diputació de València dirigida per l’esquerra mantindrà el contracte del PP per a la gestió de la plaça de Bous

La Diputació de València, governada pel PSPV amb el suport de Compromís, València en Comú i Esquerra Unida, mantindrà almenys durant l’any 2019 les mateixes condicions que en els últims tres anys pel que fa a festejos taurins.

Així ho ha confirmat aquest dilluns a preguntes de la premsa el diputat provincial d’assumptes taurins, Toni Gaspar (PSPV), que ha confirmat que el contracte actual es prorrogarà durant un any per no “lligar les mans als gestors que guanyen les pròximes eleccions”, com van fer els populars el 2015.

Com va informar eldiario.es, l’empresa Simón Casas va ser l’adjudicatària del contracte de gestió per a activitats taurines al febrer de l’any 2015 amb les condicions establides en un plec elaborat pel PP, tres mesos abans dels comicis pels quals van perdre el control de l’administració provincial.

El contracte fixa com a obligatòries les fires de Falles i de Juliol, que mantenen la plaça ocupada durant 60 dies, i es poden establir dues corregudes de jònecs fora de la plaça de València en altres localitats de la província. Per aquests festejos, l’empresa esmentada abona a la Diputació un cànon anual de 200.000 euros més IVA.

No obstant això, el plec també preveu la possibilitat de fer festejos optatius durant tots els dies que considere oportú, pels quals s’abonarien quanties addicionals.

Tal com ha explicat Ramos, la idea és prorrogar el contracte actual i, al mateix temps, deixar redactat un nou plec pendent d’aprovar pel partit o els partits que governen en la Diputació durant el pròxim mandat.

De segur que aquest tema tensarà la convivència entre tots els socis d’esquerres, els quals podrien pressionar en el sentit de reduir o limitar els festejos taurins que es permeten fer actualment.