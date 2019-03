A Juan Roig le sigue preocupando Catalunya: "Es un problema entre Barcelona y Madrid, y ambos lo lían mucho"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, sigue estando preocupado por la situación en Cataluña: "Es un problema entre Barcelona y Madrid, y ambas partes lo lían mucho", ha explicado el empresario valenciano en el acto de presentación de resultados de la compañía que preside celebrado este martes en Paterna. En su opinión, se necesita "tranquilidad. Que nos pongamos todos de acuerdo, que no es tan difícil si nos olvidamos de otras cosas".

Roig, que se ha definido como "muy español y muy anticentralista", ha puesto como ejemplo la estrategia de expansión de Mercadona en Portugal, que ha empezado en Oporto: "Eso en España no lo llevamos muy bien. Todos los AVE salen y vuelven al mismo sitio (Madrid) y no hay un corredor Mediterráneo". "España es más Madrid, igual que Portugal es algo más que Lisboa", ha afirmado el empresario.

También ha hecho referencia a los próximos procesos electorales que se avecinan en España: "no va a pasar nada después de las elecciones, ni mucho menos". "España es un país muy consolidado; votaremos, nos iremos un poco a la derecha o un poco más a la izquierd y ya está", ha insistido, para puntualizar: "Seguiremos tan normal".

No obstante, ha reclamado de la clase política "las cosas claras, que no haya certidumbre. Ese es su trabajo, para eso les elegimos y para eso les pagamos". Así, ha sentenciado que la incertidumbre política "no es buena", por lo que ha exigido a los "de un lado y del otro" que hagan las cosas "sin tanto lío". "La sociedad civil y los empresarios queremos las cosas claras", ha sentenciado.