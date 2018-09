PP y Ciudadanos exigen a Morera que rectifique las declaraciones en las que aboga por el diálogo en Cataluña

Se veía venir el incendio. El tuit del president de les Corts, Enric Morera, ha desatado la ira en el PP y Ciudadanos. El president de les Corts publicó un mensaje, al hilo de un comentario del periodista Jordi Évole, en el que consideraba que "no tiene sentido mantener en prisión preventiva" a los dirigentes catalanes. "Hay que buscar diálogo, acuerdos sobre base política, no de acusación penal", añadió el president de las Corts valencianas.

Ciudadanos y el PP no han tardado en reaccionar. La portavoz de la formación naranja, Mari Carmen Sánchez, considera "vergonzoso" que, desde su posición institucional, "defienda a quien se salta la ley en lugar de defender el cumplimiento de la Constitución". Sánchez considera que "la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana no puede ponerse del lado de los políticos que dieron un golpe y que quieren romper la convivencia entre ciudadanos". En un comunicado, la portavoz naranja acusa a Compromís, formación a la que pertenece Morera, de ser "socio ideológico del independentismo" y ve "atroz" que "haga pública su simpatía por quienes no cumplen la ley".

Seguidamente se ha pronunciado la portavoz de PP, Isabel Bonig, tras la reunión ejecutiva del partido este lunes, que ha advertido que si no "rectifica", pedirá su reprobación en el parlamento valenciano. Bonig considera que las palabras de Morera "reconocen que los jueces han prevaricado" y, por tanto, "acusan a los jueves de un delito". Además, "se cargan el estado de derecho", que es la "diferencia entre las democracias y las dictaduras".

Al mismo tiempo, ha remarcado que con sus declaraciones, Morera "asume que hay presos políticos en España", algo que, asegura, es "mentira". "No hay presos políticos", ha subrayado, antes de apuntar que los exconsellers "están en la cárcel porque han incumplido la ley". "No hay nadie por encima de la ley", ha insistido. En este sentido, ha afirmado que "si Morera no rectifica, Puig y Oltra no pueden mantenerle en la presidencia de Les Corts"