El Puerto de València ignora los informes del Consell y del Ayuntamiento y sigue adelante con la ampliación sin evaluación ambiental

El presidente de la APV, Aurelio Martínez, ha insistido en que no pueden solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) porque supondría paralizar la ampliación al menos tres años Martínez ha comentado que los informes municipales no se ciñen al proyecto de equipamiento de los muelles de MSC y que no solicitan una nueva DIA, pese a que el del secretario municipal sí que lo recoge Sobre el informe de la Conselleria de Emergencia Climática que sí estima necesaria otra evaluación ambiental, ha argumentado que está basada en el ateproyecto y que por tanto los datos analizados no son definitivos Compromís y PSPV de València han acordado en el pleno municipal trasladar los informes a Fomento para que evalúe "la necesidad de una nueva DIA"