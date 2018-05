La Fiscalía Anticorrupción determinará si hubo intento de compra del voto de la tránsfuga Belmonte en Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias para aclarar las palabras de la concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, protagonista en la sesión de investidura del pasado 19 de abril cuando su abstención permitió al Partido Popular arrebatar al PSOE la alcaldía. Una semana más tarde, durante la celebración del pleno ordinario, el portavoz del grupo municipal de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, le preguntó al flamante alcalde Luis Barcala qué le había ofrecido a su excompañera de filas Belmonte para que votara en blanco. La sorpresa vino cuando la que fuera concejala de Podemos pidió el turno de palabra para asegurar que le habían prometido un sueldo de 3.500 euros pero no desde el PP, sino de alguien “más cerca” a Pavón, en alusión a la bancada de la izquierda donde se encuentran además el PSPV-PSOE y Compromís.

Estas afirmaciones fueron rápidamente rechazadas por los partidos señalados. “En el PSOE no utilizamos prácticas mafiosas”, aseveró la portavoz del grupo municipal del PSOE Eva Montesinos. Compromís y Guanyar también negaron la mayor, aduciendo que sus grupos no habían participado en las negociaciones previas con Belmonte, capitaneadas por los socialistas. Sin embargo, la polémica no ha quedado ahí al ser dos ciudadanos, José Luis Valdés y Francisco Jesús García, los que reclamaron a la Fiscalía que solicitara la apertura de una investigación “para que aclarase todo”, explica el segundo a este diario.

“Lo que no puede Belmonte es acusar a toda la izquierda del intento de la compra de un voto, algo- recuerda García- que está tipificado como delito”. Es por ello que esperan que ahora el fiscal anticorrupción Felipe Briones llame a declarar a la regidora para que explique sus palabras. “Y si no es delito, habrá que pedirle responsabilidades”, avanza.

En este sentido, desde el PSOE se ha insistido en que la denuncia pública de Belmonte ha caído en saco roto al no ser consecuente y haber presentado el intento de compra ella misma a la Fiscalía.

Consejo Ciudadano Local de Podemos

Los firmantes de esta solicitud de investigación ante Fiscalía se encuentran inmersos en estos momento en el proceso interno abierto por Podemos para renovar su órgano de dirección a través del Consejo Ciudadano Local y que se conocerá el próximo 21 de junio.

En estas votaciones se ha postulado Francisco Jesús García como candidato dentro de la lista encabezada por el actual secretario general de la formación morada en Alicante, Pascual Pérez, que busca la reelección. A este cargo también se han postulado, entre otras, la actual diputada autonómica Llum Quiñonero.

Por su parte, el otro recurrente ante la Fiscalía, José Luis Valdés, también pedirá el voto para ser incluido en el Consejo Ciudadano Local en una lista blanca. Además de por su activismo político, a Valdés se le conoce en Alicante porque fue, a su vez, uno de los dos firmantes que, también a título particular, reclamó ante la fiscalía que abriera una investigación por el despido por parte del exalcalde Gabriel Echávarri de una funcionaria interina que resultó ser la cuñada del actual primer edil Luis Barcala.