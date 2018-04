La tránsfuga Nerea Belmonte asegura que el PSPV le ofreció un sueldo de 3.500 euros por respaldar a Eva Montesinos para la alcaldía

La edil no adscrita en el Ayuntamiento de Alicante y ex de Guanyar Alacant -marca de Podemos-, Nerea Belmonte, ha desvelado que el PSPV le ofreció un sueldo de 3.500 euros a cambio de respaldar a la candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos, en el pleno de investidura del pasado jueves en el que el PP recuperó finalmente la vara de mando en el consistorio después del voto en blanco de la propia Belmonte y el nulo del ex de Cs y no adscrito, Fernando Sepulcre.

Belmonte ha desvelado en el pleno de este jueves la negociación ante una pregunta ' in voce' del edil de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, que ha interpelado al nuevo alcalde, Luis Barcala, sobre qué creía que esperaba obtener la no adscrita, Nerea Belmonte, por votar en blanco el pasado jueves y permitir su investidura.

Pavón ha asegurado que la ciudadanía siente "indignación" y ha recordado que Barcala es alcalde pese a un "bacatazo" en las últimas elecciones al pasar el PP de 18 a ocho ediles (seguía siendo la fuerza más votada). Así, le ha insistido en que es alcalde por la dimisión del socialista Gabriel Echávarri -que dejó el cargo tras ser procesado en dos causas- y solo por los votos de ocho de los 29 concejales de la corporación.

El edil de izquierdas ha hablado de "marujazo", en referencia al caso de la edil de Benidorm en 1991, y al "tamayazo" de la asamblea de Madrid. Al respecto, Luis Barcala le ha precisado que la pregunta debería ser qué se le ofreció a Belmonte y por qué finalmente votó en blanco.

Por su parte, Nerea Belmonte, por alusiones, ha respondido a Pavón que quien le ofreció un sueldo de 3.500 euros fue el anterior equipo de Gobierno socialista y "no el PP". "Aún así, la culpa es suya porque en ningún momento me ha respetado en condiciones de igualdad con el resto de concejales", ha espetado a Pavón y ha afeado a los grupos de Compromís y PSPV que su primera medida haya sido "pedir los sueldos".

Además, ha sostenido que la voluntad de la ciudadanía en favor de los partidos de izquierda quedó "violada" por Pavón al expulsarla del grupo "sin mediar" una denuncia judicial. Guanyar expulsó a Belmonte en marzo de 2016 después de que se conociera que había concedido contratos menores a amigos de su grupo.