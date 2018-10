El musical 'Sugar: Con faldas y a lo loco', basado en la mítica comedia 'Some like it hot' de Billy Wilder, recala en Rambleta del 1 al 4 de noviembre y llevará al público valenciano al Chicago de los años 20, en plena ley seca norteamericana, según ha informado la sala en un comunicado.

El musical de éxito internacional transformará durante cuatro días el teatro de Rambleta en una sala de fiestas clandestina de Chicago, reviviendo la legendaria comedia de enredos de 1959, en la que dos músicos de jazz son testigos de la muerte de un mafioso y se ven obligados a huir de la ciudad.