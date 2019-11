Diversitat denuncia que Cs Alicante le ha vetado a un acto trans del Ayuntamiento y el partido lo niega

El colectivo Diversitat, de Lesbianes, Gais, Trans y Bisexuals y el Ayuntamiento de Alicante han vuelto a protagonizar un nuevo rifirrafe. La entidad que dirige Toño Abad ha acusado a la vicealcaldesa de Ciudadanos que dirige el área LGTBI, Mari Carmen Sánchez, de vetarles al acto previsto para este miércoles en homenaje a las personas trans en el Salón Azul del consistorio.

Sin embargo, el equipo de gobierno ha negado la mayor y asegura que les enviaron un correo electrónico de invitación el pasado viernes, algo que a su vez rechaza la asociación: “Hemos revisado el correo, el spam y en ningún lugar aparece ese correo”, afirman a preguntas de este medio.

Al final, Diversitat no acudirá al evento al entender que no ha habido invitación y ahora que lo han denunciado a los medios, Sánchez ha rectificado. “No somos invitados de segunda, así no pensamos ir”, señalan. “Además, van a leer un manifiesto que en teoría debería estar redactado por todas las entidades y nosotras, que somos la decana en la defensa de los derechos de las personas LGTB de la ciudad ni se nos ha llamado por teléfono”, se lamentan.

Por su parte, fuentes de Ciudadanos han mostrado a este medio capturas de pantalla del supuesto correo electrónico enviado a Diversitat el pasado viernes 15 de noviembre a las 13,30 horas firmado por la concejala Mari Carmen Sánchez. “El equipo de gobierno lamenta las falsas descalificaciones que en la nota de Diversistat se hacen contra la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez y emplaza a este colectivo a sumarse a la defensa de los derechos de las personas LGTB sin prejuicios ni etiquetas políticas”, rezaba el comunicado emitido por el Ayuntamiento.

Anteriormente a estos pronunciamientos, el colectivo ha recordado que “fue la única entidad que defendió los intereses de Lyssa Da Silva, mujer trans asesinada en un apartamento de la Albufereta”. “Celebrar la memoria Trans sin considerar a quienes hemos dado la cara por los derechos de las personas, su libertad, dignidad y memoria es un insulto al activismo y una muestra más de que la vicealcaldesa no representa nada más allá que sus propios intereses sectarios y políticos de partido”, comentaban en un comunicado.

Sea como fuere, este choque no es nuevo entre la entidad y Cs Alicante y denota las tensas relaciones que existen entre Toño Abad y Mari Carmen Sánchez. Anteriormente, los acuerdos de gobierno alcanzados entre el partido naranja y Vox en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos llevaron a Diversitat a vetarles la participación en la marcha del Orgullo “por ser incompatible portar una bandera LGTBI y pactar con Vox” y por no poder garantizarles la seguridad.

Pero Ciudadanos fue al acto reivindicativo y se marchó en el último tramo tras ser increpado por los asistentes. Hace unas semanas, hubo un nuevo cruce de acusaciones esta vez a raíz de los incidentes en IFA donde asistentes al mitin de Vox acabaron increpando a varias personas que portaban banderas arcoíris en un encuentro sobre videojuegos que también se estaba celebrando en el recinto.