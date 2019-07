El Orgullo no quiere a Ciudadanos en la manifestación de Alicante: “Es incompatible portar una bandera LGTBI y pactar con Vox”

El colectivo LGTBI de Alicante se ha puesto serio tras la marcha reivindicativa de Madrid donde el partido Ciudadanos denunció supuestas agresiones del público asistente que un informe policial afirma que el partido de Rivera “maniobró para catalizar la atención mediática”, formación que denunció ante Fiscalía presuntos delitos de odio y amenazas.

Anticipándose a un escenario que podría discurrir por los mismos derroteros, la entidad organizadora de la manifestación en Alicante, Diversitat, ha pedido este jueves al partido naranja que se abstenga de participar en el acto programado para el sábado 20 de julio por las calles de la ciudad.

“Les he pedido que no acudan como partido y que acudan a título particular los militantes, simpatizantes y votantes de Cs que estén en contra de los pactos de la extrema derecha”, ha avanzado su presidente Toño Abad. El argumento que aportan para este veto es que “es incompatible portar una bandera del Orgullo y pactar con la extrema derecha que quiere cercenar nuestros derechos básicos constitucionales, que está pidiendo listas negras en el parlamento valenciano de activistas y personas que se encargar de luchar contra el acoso escolar, que están planteando recortes y derogaciones parciales de leyes que se han aprobado en los parlamentos, y un largo etcétera”.

“Creemos sinceramente que en este momento Ciudadanos no está capacitado para representar el interés del colectivo LGTBI”, ha dicho a este medio Abad. A este respecto, la organización ha dado un paso más y ya ha avanzado que no reconocerán los actos que ha programado el Ayuntamiento con motivo de este día. Y es que el consistorio de Alicante está gobernado por Partido Popular y Ciudadanos, formación que ostenta las competencias precisamente de LGBTI.

Este evento a favor del colectivo con la participación de los representantes políticos echó a andar en 2015, con el gobierno tripartito de izquierdas. Así pues, el ya tradicional izado de la bandera LGTBI desde el balcón consistorial previsto para el lunes se hará en todo caso sin la presencia de Diversitat, que en cambio sí que acudirá este viernes 12 de julio al izado organizado por la Subdelegación del Gobierno. Desde su balcón la subdelegada Araceli Poblador leerá un manifiesto y a continuación el colectivo tomará la palabra.

“El simbolismo que tenía el acto promovido por el Ayuntamiento es que en edificios públicos constara la lucha por el colectivo LGTBI, y resulta que esto es contradictorio con la línea de Cs de pactar con la extrema derecha en determinadas comunidades como Andalucía, Madrid y Murcia”, ha esgrimido Toño Abad, visiblemente molesto con el partido.

“Y contradictorio por criminalizar a los activistas LGTBI que se manifestaron en contra de Cs en el Orgullo de Madrid, llevándolos a la Fiscalía. Por tanto, entendemos que más que nunca tiene más sentido en la Subdelegación”, ha concluido.

Respuesta de Ciudadanos

Ciudadanos piensa hacer oídos sordos y acudirá a la marcha. “Ciudadanos está de ese lado y de ahí no nos vamos a apartar. Queremos seguir luchando por las libertades, ya no solamente en el día del Orgullo, sino los 365 días”, ha explicado ante los medios la vicealcaldesa de Alicante y portavoz de su grupo, Mari Carmen Sánchez.

Por su parte el concejal naranja Adrián Santos ha sido más explícito al afirmar en redes sociales: “Salí del armario hace años y estoy muy orgulloso de ser gay, y ahora Diversitat me etiqueta y me pide que meta mi ideología en el armario para poder seguir reivindicando mis derechos. Increíble. En Cs siempre hemos defendido los derechos LGTBI, lo seguiremos haciendo”.

Asimismo, Sánchez ha explicado que “si hay un partido, por ejemplo en Andalucía, que está frenando aquellos desbarates en materia de igualdad que Vox está imponiendo está siendo Ciudadanos. Ciudadanos tiene claro que no se puede ir por ahí, que nos ha costado mucho seguir consiguiendo esas libertades que ahora tenemos y que no son suficientes”.