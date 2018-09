Ximo Puig contradice al rector de la Universidad de Alicante sobre la implantación del grado de Medicina: “no será una decisión política”

Cruce de declaraciones entre el presidente de la Generalitat Valenciana y el rector de la Universidad de Alicante (UA) a cuenta del grado de Medicina que la institución académica quiere recuperar y que para ello debe contar con el visto bueno de la conselleria de Sanidad y Educación.

Primero fue el rector de la UA, Manuel Palomar, el que recordó el pasado jueves durante la ceremonia con motivo del inicio de curso académico que la petición de ofrecer el grado de Medicina cuenta con la aprobación de la Agencia Nacional de Evaluación de la calidad y Acreditación y que "jamás ha sucedido que se deniegue la implantación de un título implantado por la Aneca". Para a continuación añadir: "y todo el resto, si me permiten decirlo así, es… política, como política fue la decisión de la segregación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante en 1997", dijo en alusión a la medida del gobierno de Zaplana de segregarla de la UA para dársela a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que echaba a andar ese año.

Por su parte, el jefe del Consell ha respondido este lunes a Palomar: "esa es la realidad, no será una decisión política, será una decisión basada en los criterios técnicos, en los criterios científicos, porque la universidad nunca se puede alejar de su base, que es la ciencia", ha dicho Ximo Puig antes del inicio de curso académico en la Universitat de Valencia, según recoge EFE. Una decisión, ha explicado al principio de su intervención, que será "como siempre, desde una perspectiva no arbitraria, no discrecional, sino en función del interés general y de los recursos disponibles".

A finales de julio de este año, la Aneca dio el “sí” a la UA como máxima responsable de autorizar las nuevas titulaciones en las universidades españolas. Una decisión que dejaba la pelota en manos del Consell y en concreto en dos carteras, Educación y Sanidad. Esta última es la que primero debe autorizar a esta universidad las prácticas en hospitales de la provincia y para ello la consellera Ana Barceló tendrá que encajar esta demanda con el convenio que actualmente tiene la UMH con los centros hospitalarios. De momento, la UA ya avanzó que había entrado en negociaciones con los hospitales privados, a falta de saber los públicos.

La alcaldía

El discurso reivindicativo del rector de la UA no es nuevo. Sus proclamas, sobre todo en torno al grado de Medicina, son de sobra conocidas en Valencia. Sin embargo, la respuesta de Puig a las mismas, rechazando que la implantación de esta carrera sea una decisión política, sí que llega en un momento de suspicacias.

Y todo después de la negativa de Palomar a ser el próximo alcaldable del PSPV-PSOE en la ciudad de Alicante. Como contó este medio, fue Puig el que le realizó personalmente la oferta como “primera opción” de una amalgama de nombres que barajan los socialistas valencianos para traer de vuelta al votante en torno a una figura de “consenso”.

Palomar explicó entonces que prefería centrarse en los dos años que le quedan como rector y que no había influido en su decisión las discrepancias que ha habido entre la UA y el consell en torno al grado de Medicina.