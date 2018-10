Villarejo alertó a Cotino de que la policía iba a realizar registros por los casos de corrupción del PP de Gürtel y Brugal

Nuevas grabaciones del excomisario Villarejo explican las informaciones que éste manejaba y a quien se las filtraba para mantener buenas relaciones con altos dirigentes políticos, especialmente del PP. En el caso que se desvela hoy en Moncloa.com una grabación de Villarejo de una conversación el año de 2009 con Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal) muestra que el excomisario informó a Juan Cotino sobre operaciones policiales que se iban a desarrollar contra el PP por casos de corrupción, concretamente por Gürtel y por Brugal, y que finalmente se consumaron ese mismo año.

Así Villarejo afirma que había avisado al Juan Cotino - con quien matenía una buena relación, según grabaciones anteriores- de que en el marco de la operación Gürtel iban a registrar el despacho de su sobrino, Vicente Cotino, quien posteriormente reconoció haber sido uno de los financiadores ilegales del PP, aviso que filtró para que se pudiera "limpiar de papeles" que les comprometieran. La buena relación de Villarejo con Cotino también queda patente en que el excomisario llega a prometer que intentaría evitar en "la medida de lo posible" que se encontrasen pruebas que comprometiesen a los Cotino.

Otro de los chivatazos a Cotino que ha reconocido Villarejo en esta conversación fue la advertencia de que el que fue presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, detenido e investigado dentro de la operación Brugal para quien la fiscalía pide 16 años de prisión por cohecho, tráfico de influencias prevaricación y fraude, entre otros delitos.

Así en la conversación Villarejo afirma que "le he dicho a Juan [Cotino], háblate con el de la Diputación de Alicante y dile que tiene un marrón, una historia de financiación. No lo sé exactamente porque es una cosa que yo no controlo. Me he enterado de puta chiripa".

Con estas grabaciones de Villarejo se muestran unos chivatazos del excomisario no sólo a los dirigentes del PP valenciano, sino que también se encargó de que estas llegaran a la número 2 entonces del Génova, María Dolores de Cospedal, a través de su marido.

Cabe recordar que Juan Cotino, quien fue director de la Policía Nacional, todavía mantiene relaciones que altas esferas del cuerpo que se plasmaron con su invitación a la presentación de un libro sobre ética, pese a estar investigado por corrupción.