Les Arts celebra l’aniversari de Mozart amb 25 espectacles gratuïts els dies 26 i 27 de gener

El Palau de les Arts ofereix el 26 i el 27 de gener 25 activitats gratuïtes en els diferents espais i sales de l’edifici per a celebrar l’aniversari de Mozart amb la tercera edició de Mozart Nacht und Tag.

El programa didàctic de les Arts canalitza aquesta iniciativa de 25 hores ininterrompudes d’activitat amb representacions d’òpera, concerts espectacle i simfònics, recitals, música de cambra, xarrades café, tallers didàctics, lectures, cine i una sessió amb DJ al voltant de la figura del geni de Salzburg i la seua repercussió en les diferents disciplines artístiques.

Des de les 20.00 hores del 26 de gener fins a les 21.00 hores del dia 27, la Sala Principal, l’Auditori, el Teatre Martín i Soler, l’Aula Magistral, l’Espai Los Toros i els vestíbuls de les sales del teatre encadenaran un complet programa per a tots els públics que, a excepció dels tallers didàctics, seran de lliure accés fins a completar-se l’aforament dels diferents espais habilitats.

La posada en marxa de la tercera edició de Mozart Nacht und Tag ha sigut possible gràcies a la col·laboració d’artistes i institucions com la Subdirecció de Música de l’Institut Valencià de Cultura; la Universitat de València, a través dels departaments de Filologia Anglesa i Alemanya; els Conservatoris Joaquín Rodrigo (CSMV), José Iturbi i número 1 de València; així com l’Institut de Secundària Lluís Vives, el Centre Plácido Domingo, la UNED, el DJ Eduardo Díaz, la solista de l’OCV Susanna Gregorian, Gourmet Catering & Espacios i Tossal Producciones.

L’activitat comença a les 20.00 hores del 26 de gener amb la primera representació del concert espectacle Lumina, primera col·laboració entre les Arts i la Subdirecció de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura.

Hilari García dirigeix els cantants del Centre Plácido Domingo i la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana en aquest muntatge amb direcció d’escena d’Allex Aguilera, que enllaça fragments de les òperes de Mozart amb la llum com a fil conductor.

De manera paral·lela, 35 alumnes d’Educació Primària, que pertanyen al Conservatori Professional de Música de València, arribaran al teatre, al voltant de les 20.45 hores, per a passar una nit al Palau de les Arts i conéixer millor la figura de Mozart gràcies al treball d’alumnes del màster universitari de Professor/a d’Educació Secundària, que organitza el Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Universitat de València.

A les 21.30 hores, el vestíbul del Teatre Martín i Soler acollirà una lectura acompanyada de piano de les cartes de Mozart, realitzada en col·laboració amb l’alumnat de Llengua Alemanya de l’Institut Lluís Vives, seguida d’un recital de violí de la professora de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, Susanna Gregorian, al Teatre Martín i Soler a les 22.45 hores.

I, mentre els més menuts es preparen per a anar-se’n a dormir a la Sala Principal, el vestíbul del Teatre Martín i Soler es transformarà en un animat café per a xarrar sobre les cartes de Mozart i intercanviar opinions sobre la figura del geni de Salzburg en un debat organitzat per la UNED.

A partir de la mitjanit, les Arts proposa dues alternatives per al públic més tranuitador: òpera o sessió de música amb DJ. El Teatre Martín i Soler es convertirà en un cine per a 380 persones amb la projecció de l’òpera ‘La flauta màgica’ retransmesa des de l’Òpera de Garsington a través del portal OperaVision.

I, per la seua banda, el vestíbul de l’Aula Magistral es transformarà en una singular pista de ball amb una sessió de música amb DJ sobre l’obra de Mozart, amb el DJ Eduardo Díaz com a artífex de l’espectacle.