L'editora Rosa Serrano i el rector Ramon Lapiedra reben la Medalla de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha celebrat hui la inauguració del curs 2019-2020 en la seu del monestir de Sant Miquel dels Reis, acte en el qual s’ha reclamat l’atenció dels poders públics sobre aquelles observacions normatives sobre l’ús del valencià emanades des de la institució acadèmica. Igualment, en el mateix acte, l’AVL ha lliurat la Medalla de la institució, màxima distinció acadèmica, al rector Ramon Lapiedra (1984-1994) i a l’editora Rosa Serrano, per la seua “contribució i mèrits a favor de la cultura, la ciència, les lletres i la llengua pròpia”.

La secretària Verònica Cantó ha iniciat l’acte amb la lectura de la memòria d’activitats de la institució en l’últim any, de la qual cal destacar les millores introduïdes en el Diccionari normatiu valencià, amb noves aplicacions i avantatges per als usuaris. “El nostre diccionari, que rep una mitjana de 38.000 consultes diàries, ara parla, té veu femenina i masculina”. Igualment ha ressaltat les aportacions del Portal Terminològic Valencià i del Corpus Informatitzat del Valencià (CIVAL), un instrument de consulta adreçat bàsicament a investigadors de la llengua, entre altres moltes activitats.

L’acte ha continuat amb l’entrega de la Medalla a la mestra, escriptora i editora Rosa Serrano i al rector de la Universitat de València (1984-1994) Ramon Lapiedra. L’acadèmic Antonio Ferrando, que ha pronunciat la laudatio de l’exrector, ha qualificat el lliurament d’esta distinció com un acte de “normalitat cultural”. Ferrando ha remarcat els aspectes fonamentals de la trajectòria de Lapiedra, com ara “les iniciatives en favor de la cooficialització del valencià al si de la seua Universitat i el seu paper en el procés de gestació d’una autoritat lingüística del valencià”.

Per la seua part, Verònica Cantó, secretària de l’AVL, ha llegit la laudatio de Rosa Serrano, recentment guardonada amb l’Alta Distinció de la Generalitat, de la qual ha dit que és “un referent i un model” de dona lluitadora, compromesa, positiva, entusiasta i vitalista. Cantó també ha subratllat de la guardonada el seu compromís cívic, cultural, polític, feminista i valencianista, defensora de la llengua dels valencians i personatge destacat en l’aprovació del Dictamen sobre la Llengua, embrió de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Els dos guardonats, que han rebut la distinció del mans del president de l’AVL, han agraït la Medalla de la institució i en les respectives intervencions han ressaltat el paper destacat jugat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, des de la seua constitució en l’any 2001, en la doble vessant normativitzadora i de foment de la llengua. Ramon Lapiedra s’ha referit a l’AVL com el resultat de l’èxit col·lectiu de la societat valenciana per a desactivar un conflicte lingüístic i construir una convivència social amb normalitat.

L’acte ha continuat amb un parlament del president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En primer lloc, Ramon Ferrer ha felicitat els guardonats afirmant que “l’AVL, en concedir-los la màxima distinció acadèmica, fa un acte de justícia. La medalla que heu rebut és el reconeixement públic de la vostra contribució a la construcció d’una societat millor, més culta i més valenciana”. Ferrer també ha reconegut el paper que, des del Consell Valencià de Cultura, jugaren Rosa Serrano i Ramon Lapiedra en l’origen de la institució normativa.

Després el president ha analitzat la situació de la llengua, ha valorat la gestió de l’activitat acadèmica i ha reclamat l’atenció sobre les observacions i recomanacions de l’Acadèmia sobre la norma dins d’un marc “d’unes franques relacions institucionals”. Ferrer també ha dit que l’AVL té l’obligació de vetlar pel foment de la llengua i possibilitar que el valencià estiga present en tots els àmbits socials,i, finalment, ha alertat sobre el perill “dels nous aires d’intolerància lingüística” i la necessitat de defendre el valencià.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha tancat l’acte amb una intervenció en la qual ha manifestat l’agraïment a l’AVL pel seu treball “impecable” que ha ajudat a prestigiar la llengua. Marzà ha afirmat que l’AVL és hui “indispensable” en la nostra societat. Finalment, el conseller també ha tingut paraules de felicitació per als guardonats, per l’exemple d’estima a la llengua i a la cultura del poble valencià. “El vostre exemple ens estimula a treballar amb més il·lusió cada dia”.