Trump, Le Pen i els feixismes europeus sota la lupa de Enzo Traverso

Què tenen en comú Donald Trump, Marine Le Pen o Viktor Orban? Aquests líders de la nova ultradreta són examinats en l'últim llibre de l'historiador Enzo Traverso, editat en valencià per Balandra. Una sèrie de converses amb l'autor sobre la política actual en occident.

El llibre analitza l'ascens populista a Europa, especialment el que té a veure amb els sectors més dretans, que aprofiten un discurs xenòfob per a atraure la classe obrera, enfadada i ignorada per l'esquerra. En el context de la política actual, l'especialista en història contemporània i els totalitarismes reflexiona sobre els nous capdavanters, que tenen molt a veure amb els clàssics del feixisme, però que han camuflat la seua aparença amb un llenguatge més amable.

Segons el seu traductor, Gustau Muñoz, el llibre se situa en el cor dels debats d'avui: què és esquerra, dreta, populisme... "Traverso considera el populisme un adjectiu, no un subjecte. És un estil polític. Per això aborda el cas espanyol en termes positius", comenta Muñoz. L'autor veu els ajuntaments del canvi com una esperança per a Europa i Espanya com un laboratori polític en el qual sorprèn que no haja emergit una ultradreta a l'europea. El seu estil, assenyala Muñoz, "fa allò complex accessible".

L'obra forma part de la col·lecció 'Intervencions' de Balandra Edicions, que ha publicat quatre títols anteriors amb clara vocació política: 'Botiflers', 'Ser valencians', 'País, país' i 'País Valencià, avui i demà'.