La isla griega de Quíos a través de las fotografías de un niño sirio

Mustafa Haj Omar no puede creerse que lleve siete años sin ir a la escuela. “Si esta guerra sucia no hubiera sucedido, entraría en la universidad el año que viene con mis amigos”, escribió hace unos días en sus redes sociales. Tiene 17 años. Es de Alepo (Siria) y llegó solo a la isla griega de Quíos desde Turquía, hace ahora dos años. Meses después de pisar suelo europeo, una cámara de fotos llegó a sus manos gracias a un voluntario y empezó a utilizarla como modo de escape. “Mi sueño era entrar en la universidad para estudiar y triunfar y hacer que mi madre, mi padre, mis hermanos y hermanas estuvieran orgullosos de mí”, expresa. Habría estudiado Derecho.

El viaje lo hizo solo como muchos otros menores no acompañados que, por motivos muy diferentes, no tienen más remedio que dejar su familia, su casa y su país, para emprender un camino desconocido, sin garantías y sin fecha ni billete de vuelta. Sus fotografías, que se expondrán a partir desde este jueves 24 de enero hasta el domingo en el Centro de Congresos ‘Ciutat d’Elx’, retratan “un mundo sin fronteras donde el mar y el cielo se juntan en una línea sin final”. “Soy un amante de la fotografía y me gusta mostrar un mundo diferente con personas diferentes”, explica Mustafa Haj Omar desde Viena, ciudad que le acoge desde hace cuatro meses.

No es la primera vez que protagoniza una exposición de fotografía. En Grecia ya exhibió sus fotos en una fundación y tiene pendientes otras. “Por supuesto las exposiciones las han exhibido mis amigos porque yo no tengo permitido viajar con las fotografías”, contesta Mustafa Haj Omar. Para él, la cámara es su “lenguaje” cuando no puede hablar. “Es un medio para expresarme cuando nadie me entiende o cuando miro el mundo y siento que puedo cambiarlo para conseguir que la gente entienda un mundo mejor, que represente la voz de los oprimidos por el silencio”, expresa.

Fotografia tomada por Mustafa Haj Omar en la isla griega de Quios

En sus imágenes, con gran presencia del azul, muestra la rutina de vivir atrapado en una isla y retrata el cielo, el mar, la playa, las gotas de la lluvia, aviones cruzándose, gatos y perros o a sus compañeros del centro de menores de la isla.

Vivir en una isla-prisión

Mustafa ha pasado más de dos años sin ningún familiar en la isla de Quíos viviendo en un centro para menores esperando su siguiente destino. Fue allí donde lo conocieron algunos voluntarios de la organización valenciana Balloona Matata, una red de activistas independientes que trabaja desde el año 2015 en terreno con personas que llegan a las costas griegas de diferentes países. Entre sus objetivos está ayudar a los menores no acompañados que se encuentran en la isla de Quíos a través del apoyo en la alimentación y con actividades de ocio y tiempo libre.

Con la intención de visibilizar la situación de las personas solicitantes de asilo en Quíos y también de mostrar el talento de Mustafa, Balloona Matata propuso esta exposición dentro las I Jornadas, Elche, educando en solidaridad y derechos humanos, organizadas por la Concejalía de Bienestar Social. “Mustafa empezó a ayudarnos en Quíos con tareas de traducción y se convirtió en un voluntario”, explica María Escalona de Balloona Matata.

Sobre la situación que se vive en Quios, Escalona la describe como “vergonzosa” y incide en que este mismo martes llegaron “84 personas más”. “El campo habilitado lleva años a más del doble de su capacidad”, cuenta Escalona, que ha visitado la isla en varias ocasiones.

En Quíos la situación se agrava durante el invierno, ya que a las duras condiciones de vida hay que sumarle el frío y la nieve. “El campamento superpoblado se creó temporalmente en una planta de reciclaje, es decir, están en un vertedero con condiciones higiénicas horribles”, asegura. “Las imágenes de Mustafa muestran la situación en la que miles de personas refugiadas viven en Quíos, sin agua caliente, ni espacio suficiente para las familias. El derecho a refugio en Europa está siendo vulnerado”, termina.