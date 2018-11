El ministerio de Cultura se incorporará al patronato de Les Arts

El Ministerio de Cultura entrará a formar parte del Patronato del Palau de Les Arts Reina Sofía de València y nombrará a sus representantes en el organismo, un "paso importantísimo" reivindicado en repetidas ocasiones por el Gobierno valenciano. Según ha anunciado el conseller de Cultura, Vicent Marzà, el Ejecutivo ha conseguido arrancar en esta reunión con el ministro José Guirao varios compromisos de calado, tres de ello, de "acción inmediata": la entrada del Ministerio en el Patronato, la construcción del Archivo Histórico de Castelló de la Plana -que lleva 29 años con una sede provisional- y la reforma de la Biblioteca Pública Azorín de Alicante.

Igualmente, el conseller ha alabado la "capacidad de trabajo conjunto entre diferentes administraciones, una buena muestra de lo que debería ser en el futuro y debía haber sido en el pasado".

Los últimos Gobiernos del PP habían rechazado formar parte del Patronato y, por ende, aportar mayor financiación, ya que se excusaban en que el ministerio no financiaba organismos en los que no participara. Aunque desde Cultura no lo han confirmado, la decisión del Ministerio de incorporarse al organismo lleva implícita una mejora de la financiación de Les Arts.

De este modo, los asientos reservados a los representantes del Ministerio de Cultura y al INAEM en el órgano de gestión del teatro de ópera de València serán ocupados en breve y su incorporación se hará efectiva ya en la convocatoria del próximo Patronato, que está previsto para antes de final de año, aseguran desde la Generalitat.

En cuanto al Archivo Histórico de Castellón, el conseller ha recordado que "es de las pocas provincias del Estado que todavía no cuenta con un espacio de estas características". "Y el ministro -ha enfatizado- nos ha transmitido que la construcción se iniciará a principios de 2020, un compromiso que cumplirá con una reivindicación histórica de la ciudadanía, que hemos hecho nuestra desde que gobernamos".

El Patronato de la Fundación Palau de les Arts lo preside Susana Lloret, responsable de la Fundació Per Amor a l'Art -que gestiona Bombas Gens-; Ximo Puig, como presidente de honor al ser el president de la Generalitat; el conseller de Cultura, Vicent Marzà; el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Albert Girona; la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; el director general del Sector Público, Juan Ángel Poyatos; el subsecretario de la Conselleria de Educación, Investigación Cultura y Deporte, José Villar; el director general del Instituto Valenciano de Cultura, Abel Guarinos, y el miembro del Consejo Valenciano de Cultura, Ramon Roselló.