La tecnologia empodera i dóna ales als tramposos. És un instrument perfecte per penetrar en la intimitat i idear tot tipus de canallades, males passades i mentides (senceres o a mitges). Jo et grave, tu et despatxes a gust. Quan les elits són tramposes, representen una amenaça per a la llibertat i la societat democràtica i els controls de legalitat es dilueixen. Massa forats per contenir la riuada. Qui és el beneficiari? En primer lloc, l'axioma: l'important no és ser-ho, sinó semblar-ho. Aplica-ho a l'honradesa. Meritocràcia basada en la falsificació. Es difuminen els límits entre la veritat i la mentida, s'encoratja la vida fàcil i l'exhibicionisme, la felicitat de somriures de plàstic, el narcisisme i la tonteria. Les campanyes de difamació en les xarxes són una arma letal.

Si mirem el present amb perspectiva, veiem que hem estat governats per tramposos que van inventar armes de destrucció massiva inexistents, altres, abans, van assassinar en nom de déu i de la pàtria, altres van enfonsar l'economia i les finances per enriquir-se ( "és el mercat , amic "). Altres van comprar títols i doctorats de tots els colors (el saber no importa, imbècil, és la certificació de la ignorància). I van privatitzar l'energia, el sol i la salut. També és el mercat. Tramposos que porten l'ordre, a déu i la pàtria a la butxaca i en la recambra de les seues pistoles (homenatge a León Felipe). Les fake news i les campanyes de propaganda i manipulació no són noves. Han estat l'arquitectura del poder des de l'Antiguitat. Volen que els enumeri algunes institucions intocables que van obtenir cum laude en el màster de la història en manipulació i por? La va usar la inquisició per cremar bruixes, eliminar heretges i enemics polítics i religiosos. Les han fet servir tots els règims totalitaris, les monarquies absolutists I les parlamentàries, tots els privilegiats, no només Stalin i Hitler, i Franco i Pinochet. Pensen una mica i veuran com tenia raó Antonio Gramci.

La degradació de la política i la manca de dignitat dels seus líders tampoc és novetat. Cal lligar curt líders i cabdills (de tots els pelatges). L'espionatge internacional i les clavegueres nacionals disposen de hackers i tecnologia molt eficients per destruir estats i governs, denigrar sistemes polítics, generar guerres i vendre armament, narcòtics, éssers humans i immatricular tot el que es pose a tir.

L'última moda consisteix a posar i treure ídols. Personatges il·lustres, artistes admirats, multimilionaris intocables, que de sobte són corruptes, miserables i abusadors. La veritat, a diferència de la termodinàmica, es crea, ses destrueix i es transforma. El més tràgic, compares, és aquesta renovada capacitat de destruir la dignitat humana i presentar a les persones, a totes les persones, a la persona com a concepte, com piltrafa sense principis. Això és el que diuen que som. Què et sembla? L'altaveu mediàtic i sense filtres, aquesta màquina destructiva i manipuladora ha resultat ser una arma letal que fa de la dignitat humana una pura merda. Res més que això. I la víctima som tots. Bé, jo seguiré amb els meus Apunts del subsòl.